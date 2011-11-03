ВР зменшила перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 252 народних депутати із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається виключити з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який є додатком до Закону «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та про право на зайняття нотаріальною діяльністю.