ВР внесла зміни до закону про ліцензування господарської діяльності

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо порядку видачі копії ліцензії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 252 народних депутати із 391 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом врегульовано питання видачі копій ліцензій фізичним особам - підприємцям, які ведуть господарську діяльність у декількох місцях.

Зокрема, чинний закон доповнено положенням, яке передбачає, що "відокремлене місце провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - це територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування".

Згідно із законом, засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату - фізичній особі-підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі.

Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.