Рада внесла зміни до Митного кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 270 народних депутатів з 391, зареєстрованого в сесійній залі.

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України.

Законом передбачено право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі; проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадової особи митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу.

Крім того, законом передбачені чіткі підстави для відмови у митному оформленні та обов’язки митниці надати вичерпні роз’яснення; право декларанта задекларувати товари до моменту їх прибуття в Україну або до митного органу призначення; звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки; новий порядок митного оформлення та державної реєстрації іноземних інвестицій.

Встановлено безпосередньо нормами Митного кодексу перелік особистих речей, які при переміщенні громадянами через митний кордон України не підлягають декларуванню та звільняються від оподаткування, лібералізовані норми щодо вивезення товарів. Згідно з кодексом, письмовому декларуванню з поданням митної декларації підлягають товари, сумарна вартість яких перевищує 10 тис. євро. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без сплати податків: товари, сумарна вартість яких не перевищує 2 тис. євро, та які переміщуються у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі один раз на 10 днів звільняються від оподаткування, визначена загальна ставка мита у розмірі 10%, що нараховується на обсяги товарів, що перевищують норми безмитного ввезення. У випадку ввезення товарів на суму більш ніж 10 тис. євро, застосовуються повні ставки мита, передбачені Митним тарифом України.

Встановлено чіткий та вичерпний перелік основних документів, що повинні подаватись до митного оформлення для підтвердження заявленої митної вартості та додаткових документів, які може запитувати митний орган у разі необхідності при здійсненні контролю заявленої митної вартості.

Визначено випадки, коли суб’єкти ЗЕД мають право на автоматичне застосування методу визначення митної вартості за ціною угоди.

Встановлено, що контроль правильності визначення митної вартості товарів, які імпортуються, може здійснюватися після закінчення митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон тільки в разі визначення митної вартості товарів основним методом за ціною угоди.

Повністю перероблені з максимальним урахуванням положень Податкового кодексу України положення щодо строків проведення пост-аудиту, які є однаковими як для виїзних, так і для невиїзних перевірок.

Новелою проекту є визначення правила, за яким шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадових осіб митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету в порядку, установленому законом.

Введено дієву систему управління ризиками при здійсненні митного контролю, яка є основою митного контролю.