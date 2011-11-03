У Грузії вважають, що судовий процес над Тимошенко - внутрішня справа України

У Грузії вважають, що судовий процес над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО є внутрішньою справою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Медіа-клубу віце-прем`єр-міністр, міністр з євроатлантичної інтеграції Грузії Георгій БАРАНІДЗЕ.

«Я вважаю, що не може бути офіційної позиції уряду Грузії, оскільки ми вважаємо це питання суто внутрішньою справою України», - сказав він.

Г.БАРАНІДЗЕ відзначив, що Грузія не перебуває в тій позиції, щоб когось вчити, тим більше Україну.

«Ми вважаємо, що у Президента, уряду, парламенту, а також у опозиції є здоровий глузд, і ці питання вирішуватимуться, виходячи із законодавства України та інтересів українського суспільства», - сказав він.

За словами Г.БАРАНІДЗЕ, для Грузії дуже важливі мир, стабільність, демократичний курс України, а також її курс на євроінтеграцію.