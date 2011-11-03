ЄС не інформував Україну про зміну дати саміту. МЗС готується на 19 грудня

Директор Департаменту МЗС України з питань Європейського Союзу Всеволод ЧЕНЦОВ заявляє, що ЄС не інформував Україну про можливість зміни дати саміту, тому українська сторона готується до проведення цього заходу 19 грудня - відповідно пропозиції європейських партнерів.

Про це В.ЧЕНЦОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Є офіційна позиція, є офіційна пропозиція щодо дати проведення саміту. Це позиція ЄС, і формально дата 19 грудня була підтверджена буквально кілька тижнів тому. І зараз ми працюємо, виходячи з цієї дати", - сказав В.ЧЕНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що Україна і Європейський Союз погоджують дату проведення саміту Україна - ЄС.

"Зараз Київ і Євросоюз у діалозі один з одним визначаються із зручною для обох сторін датою проведення саміту Україна - ЄС, який орієнтовно повинен відбутися у середині грудня 2011 року. Питання конкретної дати є суто технічним і залежить від графіка керівництва Європейського Союзу і Президента України", - О.ВОЛОШИН.

Як відомо, на саміті Україна - ЄС в грудні планувалося парафувати угоду про асоціацію, що включає поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.