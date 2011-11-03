Азаров заявляє, що готовий забезпечити «зелений коридор» іноземним компаніям

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ готовий забезпечити «зелений коридор» для іноземних компаній, які працюють легально.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з представниками зарубіжних бізнес-асоціацій та дипломатичного корпусу.

«Якщо ви гарантуєте, що ті компанії, які ви представляєте, будуть працювати чесно і прозоро, ми з вами підпишемо угоду про запровадження «зеленого коридору» для всіх товарів, які надходитимуть в Україну від ваших компаній», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас він доручив голові Державної митної служби України Ігорю КАЛЄТНІКУ провести зустрічі з представниками бізнесу та розробити проекти зазначених угод.

Під час зустрічі учасники обговорили та погодили пропозицію прем’єр-міністра про запровадження так званого “зеленого коридору” для компаній з бездоганною діловою репутацією, що працюють легально.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що є прихильником ідеї декриміналізації податкових економічних злочинів, оскільки, за його словами, головне - налагодити легальну роботу бізнесу.

«Я думаю, що таку стратегію ми реалізуємо», - зазначив прем’єр-міністр України.

«Без допомоги бізнесу, без допомоги підприємців, без конкретної роботи над помилками уряду важко проводити роботу з покращення бізнес-клімату в Україні», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він поцікавився у підприємців, які зміни необхідно внести в законодавство і як бізнесмени оцінюють реформи, що проводяться урядом.

Президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе ЗУКОСКІ зазначив, що бізнес просить уряд у 2012 році зосередитися на реформах, які полегшують діяльність реально працюючих компаній, а також продовжити політику дерегуляції та спрощення ведення підприємницької діяльності. За його словами, створення привабливого бізнес-клімату в Україні є надзвичайно перспективним.

Зустріч відбулася за ініціативи прем’єр-міністра. За його словами, Президент та уряд стурбовані сигналами про появу перешкод у веденні підприємницької діяльності та тим, що підприємці не бачать покращення в країні бізнес-клімату.

У зв’язку з цим М.АЗАРОВ звернувся до учасників зустрічі з проханням відверто і принципово обговорити ці питання та знайти шляхи вирішення існуючих проблем.

У зустрічі брали участь члени Кабінету міністрів України, керівники міністерств і відомств, з якими тісно співпрацює бізнес і чия регуляторна діяльність впливає на формування бізнес-клімату в Україні. Також у зустрічі брали участь керівники бізнес-асоціацій ряду країн, Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові, ЄБРР.