ВР знизила до 25% частку національного продукту у теле- і радіопросторі

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачено лише 25% квоту на національний аудіовізуальний продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Таким чином, передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%.

До 25% понижена і квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».