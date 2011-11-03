Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ називає чутками інформацію про можливі кадрові зміни в уряді .

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Менше вірте чуткам. Кадрові зміни відбуваються тоді, коли вони неминучі. Просто так, заради того, щоб задовольнити чиїсь інтереси, такі серйозні рішення не ухвалюються. Підхід до кадрових рішень завжди дуже ґрунтовний, з аналізом суб`єктивних і об`єктивних чинників", - відповів М.АЗАРОВ на запитання одного з користувачів соціальної мережі.