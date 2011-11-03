Клюєв представив нового керівника Запорізької області

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ представив активу Запорізької області нового голову облдержадміністрації Олександра ПЕКЛУШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася сьогодні в Запорізькій облдержадміністрації.

Представляючи нового керівника області, А.КЛЮЄВ висловив упевненість, «що під керівництвом ПЕКЛУШЕНКА Запорізька область буде в авангарді».

О.ПЕКЛУШЕНКО, у свою чергу, зазначив, що «так, як працював Борис ПЕТРОВ і його команда, раніше в області не працював ніхто, і всі його справи будуть примножені».

Задоволення роботою Б.ПЕТРОВА на посаді губернатора Запорізької області побічно висловив і А.КЛЮЄВ, відзначивши, що екс-голова ОДА «йде на підвищення». Яке саме нове місце роботи буде у Б.ПЕТРОВА А.КЛЮЄВ не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент звільнив Б.ПЕТРОВА з посади голови Запорізької ОДА і призначив на цю посаду О.ПЕКЛУШЕНКА.