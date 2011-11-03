Анонс на 4 листопада

* Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ здійснить робочий візит до Белграда (Сербія).

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* У Господарському суді м. Києва відбудеться третє слухання за позовом заст.прокурора м. Києва в інтересах Фонду держмайна до ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» «Про визнання права власності на виробничо-адміністративну нежитловаубудівлю та витребування майна». Оскільки термін розгляду даної справи закінчується 07.11.2011, існує ймовірність прийняття рішення по суті в ході судового засідання.

* Відбудеться розширене засідання колегії Міністерства економічного розвитку та торгівлі України під головуванням першого віце-прем`єр-міністра, міністра економічного розвитку та торгівлі України Андрія Клюєва. Під час засідання будуть підсумовані результати розвитку економіки та соціальної сфери України за 9 місяців 2011 року. Також буде розглядатися питання проведення дерегулювання господарської діяльності.

* Відбудеться засідання експертної робочої групи УСПП і КНУ ім. Т. Шевченка. Обговорюватимуться питання підготовки фахівців, необхідних для гідного представлення України в Європейському Союзі, СНД, інших міжнародних організаціях. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Т. Шевченка Ігор Лютий, професорський та викладацький склад університету, підприємці та ін.

* 12-30 - в УНІАН ТОВ «Істіл Телеком України» проведе презентацію для України нових інноваційних послуг платного супутникового телебачення Xtra TV (Екстра ТБ). Супутникове телебачення, яке поки що займає 18 відсотків телеаудиторії країни, є в той же час найбільш динамічно розвивається сферою телемовлення. Майже 3 000 000 глядачів щомісяця віддають перевагу сигналу з орбіти, користуючись послугою доступу до свободнодоступним супутниковим каналам (FTA). Чільне місце на ринку повинна зайняти нова послуга, яка не потребує письмових угод і додаткового обладнання. Послуги під брендом Xtra TV, пропонують, залежно від смаків, доступ до п`яти тематичних пакетів з майже 40 супутниковими каналами, сигнал яких не є доступним у вільному доступі. У той же час у абонентів такої інноваційної послуги залишається можливість перегляду вільнодоступних супутникових каналів, які надходять з супутника. На прес-конференції виступить директор ТОВ «Істіл Телеком України» Джим Філліпофф (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050-330-77-42, maxim.rylsky@twg.com.ua.

* Відбудуться святкові заходи з нагоди Дня залізничника. Запрошені: перший заст.голови ВРУ Адам Мартинюк, перший заступник міністра інфраструктури України Костянтин Єфименко. Серед гостей - представники Залізничних військ МО РФ і Департаменту транспортного забезпечення МО Республіки Білорусь. У програмі - виступ військового оркестру 30-ї окремої залізничної бригади транспортних військ МО Республіки Білорусь.

* Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк перебуватиме з робочою поїздкою у Хмельницькій області. В ході візиту міністр візьме участь у відкритті: молочно-товарної ферми ТОВ НВА "Перлина Поділля" - 250 голів; молочно-товарного комплексу ТОВ «Подільський господар 2004» корпорації "Сварог Вест Груп" - 1200 голів.

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