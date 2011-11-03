Головне на 3 листопада

Фінанси

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ готовий забезпечити «зелений коридор» для іноземних компаній, які працюють легально.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з представниками зарубіжних бізнес-асоціацій та дипломатичного корпусу.

«Якщо ви гарантуєте, що ті компанії, які ви представляєте, будуть працювати чесно і прозоро, ми з вами підпишемо угоду про запровадження «зеленого коридору» для всіх товарів, які надходитимуть в Україну від ваших компаній», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас він доручив голові Державної митної служби України Ігорю КАЛЄТНІКУ провести зустрічі з представниками бізнесу та розробити проекти зазначених угод.

Під час зустрічі учасники обговорили та погодили пропозицію прем’єр-міністра про запровадження так званого “зеленого коридору” для компаній з бездоганною діловою репутацією, що працюють легально.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що є прихильником ідеї декриміналізації податкових економічних злочинів, оскільки, за його словами, головне - налагодити легальну роботу бізнесу.

«Я думаю, що таку стратегію ми реалізуємо», - зазначив прем’єр-міністр України.

«Без допомоги бізнесу, без допомоги підприємців, без конкретної роботи над помилками уряду важко проводити роботу з покращення бізнес-клімату в Україні», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він поцікавився у підприємців, які зміни необхідно внести в законодавство і як бізнесмени оцінюють реформи, що проводяться урядом.

Президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе ЗУКОСКІ зазначив, що бізнес просить уряд у 2012 році зосередитися на реформах, які полегшують діяльність реально працюючих компаній, а також продовжити політику дерегуляції та спрощення ведення підприємницької діяльності. За його словами, створення привабливого бізнес-клімату в Україні є надзвичайно перспективним.

Зустріч відбулася за ініціативи прем’єр-міністра. За його словами, Президент та уряд стурбовані сигналами про появу перешкод у веденні підприємницької діяльності та тим, що підприємці не бачать покращення в країні бізнес-клімату.

У зв’язку з цим М.АЗАРОВ звернувся до учасників зустрічі з проханням відверто і принципово обговорити ці питання та знайти шляхи вирішення існуючих проблем.

У зустрічі брали участь члени Кабінету міністрів України, керівники міністерств і відомств, з якими тісно співпрацює бізнес і чия регуляторна діяльність впливає на формування бізнес-клімату в Україні. Також у зустрічі брали участь керівники бізнес-асоціацій ряду країн, Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові, ЄБРР.

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість дозволити проведення валютних свопів (договори продажу валюти із зобов`язанням зворотного викупу в певний термін за визначеним наперед курсом) з російським рублем.

Про це заявив журналістам президент «Альфа-банку» (Україна) Олександр ЛУКАНОВ.

«Національний банк пропонує декілька цікавих інструментів, пов`язаних з операціями своп рубель-гривня для російських банків, що дасть можливість акціонерам російських банків підтримувати свої банки в Україні великим гривневим ресурсом. Він може бути довгостроковим і привабливим за ціною, що в результаті позначиться на зниженні вартості кредитів і сприятиме зростанню привабливості гривні як національної валюти», - зазначив А.ЛУКАНОВ за підсумками зустрічі голови ради директорів російської банківської групи «Альфа-банк», голови наглядової ради «Альфа-банка» (Україна) Петра АВЕНА з головою Національного банку України Сергієм АРБУЗОВИМ у четвер.

Росія буде брати участь у програмах фінансової підтримки країн Євросоюзу як мінімум через МВФ, підтвердив президент Дмитро Медведєв, виступаючи на саміті G20. На брифінгу напередодні саміту помічник президента Аркадій Дворкович повідомив, що Росія готова дати єврозоні до $10 млрд. на боротьбу з борговою кризою.

«Не хотілося б радити суверенним країнам, що і як їм робити, але, по-перше, Росія - це частина Європи, і нам небайдужі її проблеми, і, по-друге, ми готові брати участь в програмах фінансової підтримки країнам Євросоюзу насамперед через МВФ, а значить маємо право на позначення своєї позиції», - цитує Медведєва РІА «Новости». Президент додав, що країни з великим борговим тягарем повинні негайно почати скорочення бюджетних витрат.

«Країни, у яких борговий тягар надмірний, повинні негайно починати фіскальну консолідацію. Тим же країнам єврозони, що розглядаються ринками як безпечна гавань, було б доцільно підтримати попит і полегшити тим самим становище більш слабких партнерів », - сказав він.

Росія першою з економік, що розвиваються, які входять до БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), розглядає можливість допомоги ЄС поза МВФ. Відмовою вже відповіли Бразилія, Індія та Китай. Від підтримки єврозони відмовилися навіть деякі з розвинених країн. Великобританія не надасть власні кошти навіть через МВФ. Розмір допомоги, запропонованої російською владою, невеликий, проте це плата за підтримку ЄС при вступі Росії до СОТ, переконані експерти, пише "Газета.Ru".

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні в четвер несподівано прийняв рішення скоротити базову процентну ставку на 0,25 процентного пункту до 1,25% річних.

Дане рішення ЄЦБ розійшлося з прогнозами аналітиків, які очікували збереження ставки на рівні 1,5%.

Ставка по депозитах банків у ЄЦБ також буде знижена на 0,25 процентного пункту - до 0,5%. Рішення регулятора вступлять в силу з 9 листопада.

ЄЦБ двічі в поточному році підвищував базову ставку - у квітні до 1,25% з гранично низького рівня в 1,00%, на якому вона перебувала з травня 2009 року, і в липні ще на 0,25 процентного пункту - до 1,5 %, передає РІА «Новости».

Енергетика Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні-жовтні 2011 року збільшилося на 3,3%, або на 5,044 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-жовтнем 2010 року – до 157,608 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 10 місяців ц.р. теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі збільшили вироблення електроенергії на 9,5%, або на 5,986 млрд. кВт/год. – до 68,547 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 0,9%, або 641,7 млн. кВт/год. – до 73,213 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 3,7%, або 229,6 млн. кВт/год. – до 6,409 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-жовтні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 16% – до 9,437 млрд. кВт/год.

Також повідомляється, що в жовтні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло порівняно з жовтнем 2010 року на 0,4%, або 61,1 млрд. кВт/год. – до 16,691 млрд. кВт/год.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Федеральний канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Нідерландів Марк РЮТТЕ і прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН мають намір взяти участь в урочистій церемонії відкриття першої нитки газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Серед запланованих заходів глави Російської держави – спільна з Федеральним канцлером ФРН А.МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністром Нідерландів М. РЮТТЕ і прем`єр-міністром Франції Ф.ФІЙОНОМ участь в урочистій церемонії відкриття газопроводу «Північний потік» в Любміні (федеральна земля Мекленбург – Передня Померанія)», - говориться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у компанії «Nord Stream AG», церемонія запуску першої нитки газопроводу відбудеться 8 листопада. У церемонцї також візьме участь комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

Різні теми

Народний депутат, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про «збройні напади» можуть свідчити про плани влади «закрутити гайки» за білоруським сценарієм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Також, на думку А.ЯЦЕНЮКА, такі заяви Президента України свідчать як мінімум про те, що він не володіє ситуацією в державі, як максимум – що Віктор ЯНУКОВИЧ де-факто не керує державою.

«Президент цілком серйозно стверджує дивні речі: про нібито підготовку збройних нападів на органи влади, про пікетування Верховної Ради не «чорнобильцями» та іншими «пільговиками», а якимись багатими людьми з 30-тисячною пенсією. Президент має абсолютно всю владу, але не здатен звільнити навіть найбільш одіозних міністрів. Він уже рік їм погрожує, але сьогодні цей струс повітря знову не мав наслідків – Президент лише вкотре продовжує їхнє перебування на високих посадах», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Це нагадує Задзеркалля, паралельну реальність. Де гарантія, що завтра вся країна не прокинеться з комендантським часом, який запровадять під приводом нападу інопланетян на Кабінет міністрів?», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що такі заяви Президента в умовах політичної та економічної кризи є вкрай небезпечними, оскільки свідчать про втрату контролю над ситуацією: «Якщо глава держави настільки не володіє елементарною інформацією, то постає закономірне запитання: хто з його оточення вкладає йому в вуста заяви про чергову «змову лікарів»? Хто реально керує країною від імені Віктора ЯНУКОВИЧА? І чим це закінчиться?».

На думку лідера «Фронту Змін», останні стратегічні рішення Президента: про безпідставне ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО, згортання євроінтеграції, різкий розворот в бік Росії – засвідчили внутрішню і зовнішню керованість української влади. «Але головне - це завдає колосальних ударів по перспективах нашої держави», - заявив він.

«Зміна цієї влади має відбутись якомога швидше. Оскільки кожен день наближає Україну до катастрофи», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачено лише 25% квоту на національний аудіовізуальний продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Таким чином, передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%.

До 25% понижена і квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».

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