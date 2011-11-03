Курс НБУ на 04.11.11

Офіційний курс НБУ на 04.11.11100 USD - 798.0700 (3 листопада - 797.9300)100 EUR - 1099.1818 (3 листопада - 1101.8615)10 RUR - 2.5875 (3 листопада - 2.6006)Облікові курси банківських металів на 04.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138265.63 (3 листопада-138121.68)961 XAG 10 Срібло-2770.90 (3 листопада-2699.40)962XPT10Платина-127292.17(3 листопада-127269.84)964XPD10Паладій-51555.32 (3 листопада-51147.31)

Офіційний курс НБУ на 04.11.11 100 USD - 798.0700 (3 листопада - 797.9300) 100 EUR - 1099.1818 (3 листопада - 1101.8615) 10 RUR - 2.5875 (3 листопада - 2.6006) Облікові курси банківських металів на 04.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138265.63 (3 листопада-138121.68) 961 XAG 10 Срібло-2770.90 (3 листопада-2699.40) 962XPT10Платина-127292.17(3 листопада-127269.84) 964XPD10Паладій-51555.32 (3 листопада-51147.31)

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