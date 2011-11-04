Азаров прибув до Белграда. Візьме участь у саміті глав урядів ЦЕІ

Белград. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув з робочим візитом до Белграда (Республіка Сербія) для участі в саміті глав урядів Центрально-європейської ініціативи.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході візиту М.АЗАРОВ планує виступити на саміті, а також провести ряд двосторонніх зустрічей.

Зокрема, М.АЗАРОВ зустрінеться з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ, з головою Скупщини Сербії Славіцею ДЖУКИЧ-ДЕЯНОВИЧ, а також прем`єр-міністром Сербії Мірко ЦВЕТКОВИЧЕМ.

Крім того, М.АЗАРОВ планує провести зустріч з віце-прем`єр-міністром, міністром економіки Польщі Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, з прем`єр-міністром Чорногорії Ігорем ЛУКШИЧЕМ.

*** Центрально-європейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним угрупованням країн Центральної і Східної Європи, діяльність якої має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах і сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні.

До її складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна. З 18 країн-членів ЦЄІ дев`ять вже є членами Європейського Союзу.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ в 1992 році шляхом участі в діяльності декількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 року Україна дістала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 року - статус повноправного члена.