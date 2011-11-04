До Верховної Ради підтягують додаткові сили міліції

До Верховної Ради, де зараз відбувається чергова акція протесту, підтягують додаткові сили міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, колона з кількох міліцейських автобусів з боку Європейської площі в’їхала в Маріїнський парк і стрімко прослідувала в напрямку парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під стінами Верховної Ради знову відбувається мітинг.

До ВР підійшли близько 300-400 представників партій «Батьківщина», «Фронт Змін» та прихильників партій, які входять до Блоку Юлії Тимошенко. Їхня кількість поступово збільшується.

Мітингувальники вимагають від Верховної Ради ухвалити закон, що декриміналізує статті, за якими засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та судять екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. З боку Маріїнського палацу також встановлена невеличка сцена, з якої виступають народні депутати.

Верховна Рада планує розглянути сьогодні у другому читанні законопроект щодо декриміналізації ряду статей Кримінального кодексу.