Прихильники опозиції вирушили з-під Верховної Ради до Лук’янівського СІЗО

Прихильники опозиції, що вимагали ухвалення закону про декриміналізацію статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, вирушають з-під Верховної Ради до Лук’янівського СІЗО, де проведуть мітинг на підтримку колишнього глави уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом до небагаточисельних мітингувальників звернувся народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, після того як поінформував присутніх про те, що парламент відклав розгляд законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів.

Зокрема, він закликав учасників акції на метро добиратися до Лук’янівського СІЗО, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО та інші політв’язні.