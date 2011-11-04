Україна зробить усе для підписання угоди про асоціацію з ЄС до кінця року - Азаров

Белград. Україна зробить усе від неї залежне для того, аби договір про асоціацію з ЄС був підписаний до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у Белграді на спільній з учасниками саміту «Центрально-європейської ініціативи» прес-конференції після закінчення заходу.

«Україна зробить усе від неї залежне для успішного завершення (переговорів - УНІАН) і підписання до кінця року угоди з ЄС про асоціацію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна продовжує вважати необхідним, аби в угоді була відображена перспектива членства України в цій організації.

«Я вважаю, що в цій угоді має бути чітко відображена перспектива членства України в ЄС», - сказав М.АЗАРОВ.