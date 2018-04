Головне на 4 листопада

Енергетика

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ переконаний, що переговори з РФ про умови поставок газу будуть завершені в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав від час Години запитань до уряду у парламенті.

А.КЛЮЄВ нагадав, що у даний час уряд веде переговори з РФ щодо поставок газу в Україну.

«На нашу думку, вони закінчаться у цьому місяці, у листопаді», - зазначив він.

За словами першого віце-прем’єра, після визначення нової ціни на газ у проекті держбюджету на 2012 рік будуть передбачені кошти на покриття різниці у тарифах на теплову енергію.

Андрій КЛЮЄВ не виключає, що станом на 1 січня 2012 року ціна російського газу для України може становити 456 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час години питань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК сказав, що А.КЛЮЄВ називає нинішню ціну газу для України в розмірі 414 доларів за тисячу кубометрів, водночас ця ціна становить 456 доларів.

А.КЛЮЄВ відзначив, що із стодоларовою поступкою для України газ коштує 414 доларів за тисячу кубометрів. «І це офіційна ціна. Ви (відзначив А.КЛЮЄВ, звертаючись до А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) очевидно полічили, що така ціна може бути на 1 січня. Так, може бути на 1 січня 2012 року така ціна, яку ви назвали», - сказав А.КЛЮЄВ.

Верховна Рада ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед держбюджетом за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних депутатів з 388, зареєстрованих в сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 8 липня 2011 року Президент не підписав через низку обставин. Законом пропонувалося внести низку змін до показників доходів та видатків державного бюджету на 2011 рік, визначених статтею 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Зокрема, Президент вказав, що запропоновані зміни до статті 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призведуть до розбалансування доходів держбюджету на 14 млрд. грн., видатків – на 12 млрд. грн.

Президент вказав, що це не тільки не відповідає загальновизнаним правилам нормопроектувальної техніки щодо внесення змін до чинних актів, а й на практиці матиме наслідком невизначеність у Законі "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідних показників доходів і видатків бюджету, у тому числі за спеціальним фондом, що унеможливить виконання держбюджету на 2011 рік.

З метою усунення зазначених неузгодженостей глава держави запропонував у Законі "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям" відкоригувати відповідні показники з урахуванням внесених до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" змін.

ВР підтримала цю пропозицію.

Україна почне використовувати рубль при оплаті за російський газ із грудня за листопадові поставки газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи реально почати оплату за газ у рублях із грудня, М.АЗАРОВ сказав: «реально, так».

При цьому він зазначив, що у листопаді платіж за газ, одержаний у жовтні, буде здійснений у доларах.

Фінанси

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) почнуть перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Белграді повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА і міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА з керівництвом МВФ учора у Вашингтоні.

«Ми домовилися про те, що після завершення переговорів з Росією, зокрема щодо ціни на газ, інших умов, ми починаємо щільну роботу з місією Міжнародного валютного фонду з коригування нашої програми співпраці на 2012 рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр назвав такий результат переговорів “обнадійливим”. Він відзначив, що МВФ в переговорах з розумінням” ставиться до України, і висловив сподівання, що й надалі переговори вестимуться із взаєморозумінням.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогодні у України і МВФ є деякі розбіжності щодо оцінки перспектив розвитку економіки наступного року, щодо дохідної частини бюджету. Проте він наголосив, що не вважає ці розбіжності принципово важливими. «Я про це сказав керівникові місії Таносу АРВАНІТІСУ під час учорашньої зустрічі – про те, що я не бачу там принципових розбіжностей і що якраз ось ці питання не є для нас такими критичними. Я думаю, ми домовимося», - сказав М.АЗАРОВ.

У Національному банку України заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) позитивно оцінила дії регулятора у рамках програми "стенд-бай".

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Нацбанку.

“...Позитивно оцінюється виконання Національним банком України усіх зобов`язань в рамках програми "стенд-бай", включаючи дотримання кількісних критеріїв ефективності, а також досягнення прогресу на шляху лібералізації валютного ринку”, - зазначається у повідомленні.

При цьому в повідомленні не наводяться номінальні значення критеріїв і ступінь їх виконання.

Верховна Рада ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 266 народних депутатів з 376, зареєстрованих в сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 20 жовтня 2011 року Президент не підписав з низки причин. Законом пропонувалося, зокрема, запровадити нульову ставку оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення з України в митному режимі експорту зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами-виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові культури у сільськогосподарських підприємств-виробників.

Глава держави вказав, що у разі відновлення застосування нульової ставки податку на додану вартість на операціях з експорту зернових культур бюджетний ресурс, який необхідно буде додатково вишукати для бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у 2012 році може сягнути близько 5,5 млрд. грн.

На сьогодні проект державного бюджету України на 2012 рік схвалено Верховною Радою України у першому читанні, його дохідна частина погоджена з Міжнародним валютним фондом.

Президент запропонував виключити цей пункт і ВР підтримала його пропозицію.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробить "інвестиційну карту" розвитку регіонів у середньостроковій перспективі.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи на розширеному засіданні колегії Мінекономрозвитку в Києві у п`ятницю, повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А. КЛЮЄВА, найближчим часом уряд підведе підсумки інвестиційної діяльності за регіонах і пріоритетними галузями економіки.

А. КЛЮЄВ зазначив також, що роль регіонів у виконанні програмних завдань Президента та уряду на сьогоднішньому етапі розвитку економіки суттєво підвищується.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 334, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою створення привабливого інвестиційного клімату шляхом скасування оподаткування доходів, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті; скасування необхідності сплати авансового внеску з податку на прибуток для підприємств, прибуток яких звільнено від оподаткування; надання можливості погашення концесіонерами податкового боргу та перераховування в їх розпорядження сум надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів) підприємств державної чи комунальної власності, переданих у концесію.

Також законопроектом передбачено уточнення права на віднесення концесійних платежів до витрат; виключення з об’єкту оподаткування ПДВ орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна; стимулювання виробництва та застосування генеруючого обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

Державне агентство з інвестицій й управління національними проектами почало в Лондоні road-show національних проектів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Держінвестицій Владислав КАСЬКІВ.

На лондонську вступну презентацію прийшли більш як 100 гостей, зацікавлених у тому, аби робити інвестиції в Україну. Серед учасників - представники топ-менеджменту таких компаній як: Bank of America, Societe Generale, Exxon Mobile, Oxford Institute for Energy Studies, Morgan Stanley, Gryphon Holdings Inc., Baltic International Bank, Nomura International PLC, FT Business.

«Крім того, в наступних презентаціях, які проходять у ще 15 фінансових центрах світу нами очікується приблизно наполовину більше учасників, ніж планувалося», - відзначив В. КАСЬКІВ.

Потенційним інвесторам було представлено 5 Національних проектів першої хвилі - «Енергія природи» - проектування і будівництво об`єктів альтернативної енергетики (обсяг інвестицій — орієнтовно 3 млрд. євро в 2011-2014 рр. ), «Олімпійська надія 2022» - створення спортивно-туристичної інфраструктури на заході України (обсяг інвестицій — 80 млрд. грн.), «Чисте місто» - будівництво комплексів з переробки й утилізації твердих побутових відходів (обсяг інвестицій в будівництво одного комплексу — 50-350 млн. дол.), «Відкритий світ» - створення мережі широкосмугового радіодоступу (4G) з підключенням шкіл (орієнтовний обсяг інвестицій — 676 млн. дол.).

При цьому найпопулярнішим серед потенційних інвесторів став проект «LNG-термінал», що передбачає створення терміналу з прийому і регазифікації зрідженого газу потужністю 10 млрд. куб. м. Будівництво терміналу планується здійснити в 2 черги по 5 млрд. куб. м. на рік. З урахуванням запланованої тарифної політики термін окупності проекту становить 6-8 років. На сьогодні відбувається робота з підготовки ТЕО проекту, яку планується завершити до кінця цього року. Орієнтовний обсяг інвестицій становить 1,5-2 млрд. дол.

Для реалізації проекту «LNG-термінал» планується створення консорціуму інвесторів за участю держави.

«Для нас було б добре, аби держава мала блок-пакет 25% (частка в консорціумі - УНІАН)» - говорить В.КАСЬКІВ.

Він повідомив, що найближчим часом стане відомий фінансовий консультант, який вестиме переговори з інвесторами про створення консорціуму.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення зміни до статті 40 Закону "Про страхування".

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 18 жовтня ухвалила Закон „Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування". Ним передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком також і центральному органові виконавчої влади з питань фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Лідери країн-учасниць "Великої двадцятки" домовилися сьогодні під час саміту у французьких Каннах добровільно збільшити внески до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з метою допомогти у врегулюванні боргової кризи в Європі.

Про це заявив сьогодні у Каннах Президент Європейської ради Херман Ван РОМПЕЙ, передає AFP.

“G20 готова надати додаткові ресурси МВФ і швидко ввести їх у справу за необхідності”, - сказав Президент Європейської ради.

За його словами, конкретні механізми використання додаткових ресурсів будуть узгоджені міністрами фінансів країн “Великої двадцятки” на їхньому наступному засіданні.

Одна з ідей, за словами Х.Ван РОМПЕЯ, передбачає створення своєрідного “трастового фонду” в МВФ, через який можна було б надавати кредити країнам-членам єврозони скоординовано з Європейським механізмом фінансової стабільності.

Агентство зазначає, що дискусія в ході засідання лідерів двадцяти найбільших економік світу, за словами очевидців, “була непростою”.

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувала в Києві в період з 25 жовтня по 3 листопада. Було забезпечено прогрес в обговоренні заходів економічної політики, необхідних для завершення другого перегляду програми в рамках угоди про «стенд-бай»», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому зазначається, що МВФ «бере паузу» для вирішення «технічних питань», але яких саме Фонд не уточнює, але обіцяє продовжити дискусію в майбутньому.

«Ми вирішили взяти паузу, аби дати можливість виконати певну додаткову роботу з опрацьовування технічних питань. Очікується, що дискусії з питань економічної політики буде відновлено в найближчому майбутньому», - наголосив М.АЛЬЄР.

***

Більше інформації за передплатою вУНІАН-бізнес-онлайн.Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63