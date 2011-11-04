Курс НБУ на 07.11.11

Офіційний курс НБУ на 07.11.11100 USD - 798.0700 (4 листопада - 798.0700)100 EUR - 1099.1818 (4 листопада - 1099.1818)10 RUR - 2.5875 (4 листопада - 2.5875)Облікові курси банківських металів на 07.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140141.09 (4 листопада-138265.63)961 XAG 10 Срібло-2709.45 (4 листопада-2770.90)962XPT10Платина-130883.48(4 листопада-127292.17)964XPD10Паладій-52513.01 (4 листопада-51555.32)

Офіційний курс НБУ на 07.11.11 100 USD - 798.0700 (4 листопада - 798.0700) 100 EUR - 1099.1818 (4 листопада - 1099.1818) 10 RUR - 2.5875 (4 листопада - 2.5875) Облікові курси банківських металів на 07.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-140141.09 (4 листопада-138265.63) 961 XAG 10 Срібло-2709.45 (4 листопада-2770.90) 962XPT10Платина-130883.48(4 листопада-127292.17) 964XPD10Паладій-52513.01 (4 листопада-51555.32)

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