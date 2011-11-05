Українська армія не готова до зовнішніх викликів – Гриценко

Українська армія не готова до зовнішніх викликів, заявив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

2010 і 2011 роки втрачені з точки зору розвитку армії, сказав він в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що базовий документ – Стратегія національної безпеки – лежить без підпису вже цілий рік.

«Нема кому його затвердити. Це означає, що пропущений цілий рік з точки зору планування і розвитку. За півтора року правління ЯНУКОВИЧА не з’явилося жодного програмного документа, який би визначав перспективи розвитку армії не те, що на 10 або 5 років, а хоча б на рік наперед. Такого ніколи на було за 20 років», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що немає ні програми розвитку армії, ні програми розвитку озброєнь, ні програми розвитку оборонно-промислового комплексу.

«Якщо прийшла нова адміністрація, то максимум за місяць має бути затверджена Стратегія національної безпеки та оборони, яка визначає загрози, національні інтереси, все інше. Після цього приймається нова доктрина», - пояснив народний депутат.

Ситуацію, за словами А.ГРИЦЕНКА, ускладнює той факт, що Україна затвердила позаблоковий статус, що означає – українська армія сама має виконувати всі завдання, не покладаючись на союзників, відповідно, має бути мінімум втричі збільшений оборонний бюджет.

«Нічого не зроблено, - констатував А.ГРИЦЕНКО. – А ще міністр, про якого навіть АЗАРОВ каже, що займається конфліктами, який не знає, як розвивати армію».

За таких умов стан боєздатності української армії зараз такий, що з у Сухопутних військах немає жодного боєздатного батальйону, у Повітряних силах - жодної боєздатної ескадрильї, у Військово-морських силах - жодного боєздатного підрозділу, наголосив А.ГРИЦЕНКО.

«Це мав би знати Президент як Верховний головнокомандувач, і це його пряма сфера відповідальності», - заявив він.

Як повідомив А.ГРИЦЕНКО, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони тричі звертався до Президента, пропонуючи невідкладно прийняти кадрове рішення по міністру оборони, але це питання постійно відкладається.