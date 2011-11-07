Анонс на 7 листопада

* Круглий стіл на тему: "Яка земельна реформа потрібна Україні? Ідеологія та протиріччя другого етапу". Учасники: Микола Безуглий, перший заступник міністра агрополітики та продовольства, президент НААНУ; Петро Саблук, академік НААНУ, Герой України; Валерій Жук, академік-секретар відділення економіки НААН Україні; Антон Третяк, член-кореспондент НААНУ, директор НДІ економіки та екології природокористування.

* Прес-конференція на тему: "Технічні рішення нацпроекту "Відкритий світ" підтверджені на практиці провідними телекомунікаційними компаніями на території США". Учасники: директор ДП "Відкритий світ" Ігор Курус; глава Alcatel-Lucent в Україні, Грузії та Вірменії Олексій Хахлюк; директор ТОВ СП "Технології та інвестиційний консалтинг" (СП "ТІКОН") Володимир Матюшко.

* Прес-конференція на тему: «Приватизація обленерго: під кого прописуються умови конкурсу?». Учасники: народні депутати, колишні голови Фонду держмайна Михайло Чечетов та Олександр Бондар.

* Прес-конференція народного депутата України Валерія Коновалюка та журналістів, які брали участь в резонансному розслідуванні в земельній сфері на тему: «Місцева влада ховає землю від українців, порушуючи їх конституційні права. Чи можна побороти земельну мафію?». Журналісти провели власне розслідування: чи можна звичайному громадянинові реалізувати своє конституційне право на безкоштовне отримання землі? Будуть оприлюднені списки місцевих рад та адміністрацій, що порушують законодавство України.

* Відбудеться телеміст Київ-Франкфурт-Нью-Йорк на тему: "Україна на новому етапі приватизації підприємств енергетичної галузі". Учасники: голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко, президент НАК "Енергетична компанія України" Петро Омеляновський; ген.директор ПАТ "Київенерго" Едуард Соколовський; в.о.голови правління ПАТ "Західенерго" Володимир Мазяр, директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненергетики та вугільної промисловості України Микита Константинов. Будуть презентовані плани приватизації підприємств української енергетичної галузі та надано відповіді на питання його учасників.

* У Києві відбудеться Перший Форум України - Росія - НАТО "Співпраця з НАТО: переваги для України і Росії». Ініціатор проведення - Інститут світової політики у партнерстві з Московським центром Карнегі за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Інформаційного бюро НАТО в Росії.

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