Справа Тимошенко має бути передана до АС не пізніше 14 листопада - Власенко

Печерський районний суд Києва має передати до столичного Апеляційного суду скаргу та справу щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО не пізніше 14 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, на даний час матеріали справи знаходяться у Печерському райсуді, оскільки, відповідно до законодавства, суд має виконати низку процедурних дій.

«Зараз ці процедури виконуються. Якщо говорити про максимальний термін, коли справа може бути відправлена до Апеляційного суду, по розрахунках захисту, останній день – це 14 листопада», - сказав С.ВЛАСЕНКО.