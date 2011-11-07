Підконтрольний Дмитру Фірташу черкаський "Азот" розвиватиме соціальну інфраструктуру міста

ПАТ «Азот» (Черкаси), Черкаська обласна державна адміністрація та Черкаська міська рада сьогодні підписали угоду про співпрацю, яка передбачає проведення капітального ремонту доріг, будинку культури, площі та фонтану перед ним, а також будівництво дитячих і спортивних майданчиків. Підписи під документом поставили генеральний директор Черкаського «Азоту» Віталій Скляров, Черкаський міський голова Сергій Одарич та перший заступник голови Черкаської ОДА Сергій Рябцев,.

Генеральний директор Черкаського «Азоту» Віталій Скляров зазначив, що допомогу Черкасам підприємство надає за ініціативою власника підприємства, Голови Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. «Допомога Черкасам є частиною ініціативи Дмитра Фірташа, який виступає за максимальне поширення практики, коли містоутворюючі і великі підприємства надають допомогу своїм містам. Черкаський «Азот» є найбільшим платником податків в Черкаській області, і наше підприємство готове робити для міста більше», – сказав В.Скляров.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дмитра Фірташа, відповідно до угоди, «Азот» до червня 2012 року витратить на реконструкцію Будинку культури «Дружба народів» близько 30 мільйонів гривень. Крім того, буде проведений ремонт прощі та фонтану перед будинком культури, а також оформлена його сцена. Підприємство протягом 2012-2015 років побудує у місті 16 дитячих та спортивних майданчиків.

Також у Черкасах буде проведено капітальний ремонт доріг та відновлення дорожньої інфраструктури на проспекті Хіміків та на вулиці Першотравневій за рахунок коштів, яке Черкаський «Азот» внесе в рахунок купівлі земельних ділянок, які використовує підприємство.

Міський голова Черкас Сергій Одарич відзначив важливість допомоги, яку надає Черкаський «Азот» місту. «Я вважаю, що день, коли ми принципово домовились про співпрацю, повинен ввійти в історію Черкас, тому що закінчилась епоха окремого життя підприємства, і окремого життя міста», - сказав Сергій Одарич.

Домовленість про участь Черкаського «Азоту» у розвитку соціальної інфраструктури Черкас була досягнута під час зустрічі власника підприємства Дмитра Фірташа, міського голови Черкас Сергія Одарича та голови Черкаської ОДА Сергія Тулуба 12 жовтня.

Довідково: «Допомога містам» – це ініціатива Голови Ради директорів Групи компаній Group DF, голова Об‘єднаного руху роботодавців України Дмитра Фірташа. Бізнесмен виступає за максимальне розповсюдження практики, коли місто утворюючі та великі підприємства допомагають містам, у яких вони працюють. Всі підприємства ,власником яких є Дмитро Фірташ, надають масштабну допомогу своїм містам.

У Сєвєродонецьку «Азот» (Луганська область) повністю оновлює тролейбусний парк, уже закуплені 10 нових тролейбусів. Триває ремонт льодового палацу і будинку культури. Також підприємство облаштовує пішохідні переходи у місті.

У Горлівці «Стирол» (Донецька область) цього року відремонтує 10 кілометрів міських доріг. Підприємство надає фінансову допомогу міській лікарні. Завершено будівництво храму.

У Рівному «Рівнеазот», який забезпечує близько 50% всіх податкових надходжень до бюджету міста і близько 15% надходжень до бюджету області, надає фінансову допомогу жіночому монастирю, дитячим будинкам, інтернатам, лікарням та школам.

В АР Крим допомогу своїм містам надають «Кримський ТИТАН» (Армянськ) і «Кримський содовий завод» (Красноперекопськ). На «Кримському содовому заводі» і «Кримському Титані» працюють понад 7 тисяч людей. Обидва підприємства є містоутворюючими. Податкові відрахування «Кримського содового заводу» становлять близько 80% бюджету Красноперекопська. Відрахування «Кримський ТИТАН» перевищують половину міського бюджету Армянська.

В Армянську «Кримський ТИТАН» провів реконструкцію лікарні та Центру культури та дозвілля. У 2010 році на соціальні цілі завод витратив понад 17 млн. гривень. У 2011 році підприємство здійснює капітальний ремонт доріг та покрівель житлових будинків, веде роботи з відновлення вуличного освітлення. У найближчі три роки в соціальну інфраструктуру міста буде інвестовано більше 200 млн. гривень. Зокрема, буде збудовано новий водопровід, відремонтовано каналізацію, відремонтовано дахи житлових будинків і ліфти.

«Кримський содовий завод» (Красноперекопськ) також надає значну підтримку Красноперекопську та регіону. Зокрема, підприємство подарувало підшефній школі в Білогірському районі автобус для перевезення учнів. Раніше вже була проведена капітальна реконструкція міської лікарні, для якої було закуплено необхідне обладнання, проведено ремонт будинку культури.

В Іршанську Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська область) і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Вільногірську (Дніпропетровська область) утримує більшість об‘єктів соціальної сфери, серед них школи, будинки культури, лікарні, санаторії.