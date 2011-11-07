Хара подав у відставку. 11 листопада президія ФПУ розгляне це питання

11 листопада президія Федерації профспілок України (ФПУ) розгляне питання про відставку голови федерації Василя ХАРИ.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ, коментуючи сьогоднішню заяву В.ХАРИ про відставку.

«Зараз відбувається нарада членських організацій, керівництва, що вони далі робитимуть. Швидше за все, буде призначено тимчасово виконуючого обов`язки. 11 листопада у нас президія ФПУ, там остаточно буде вирішено питання», - відзначили в медіа-центрі.

Президія має буде розглянути питання відставки голови федерації, а також призначити виконуючого обов`язки. «Фактично - або вона (президія - УНІАН) прийме відставку, або це питання буде винесено на засідання ради ФПУ», - повідомили у ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, голова Федерації професійних спілок України В.ХАРА сьогодні, 7 листопада, заявив про свою відставку з цієї посади.

У медіа-центрі ФПУ УНИАН повідомили, що основна причина відставки - «неготовність керівників членських організацій здійснювати реформи в профспілковому середовищі».