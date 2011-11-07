Стан здоров’я Тимошенко різко погіршився - Власенко

Стан здоров’я лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО різко погіршився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО, таким чином підтвердивши інформацію пенітенціарної служби, поширену раніше.

«Керівник СІЗО сьогодні повідомив, що Юлія Володимирівна не може вийти на зустріч зі мною, оскільки в неї загострення болю у хребті», - розповів С.ВЛАСЕНКО.

«З огляду на це сьогодні і у найближчі кілька днів мені як захиснику відмовлено у побаченнях з Юлією ТИМОШЕНКО», - повідомив народний депутат.

С.ВЛАСЕНКО додав, що пропозицію проводити зустрічі в камері Ю.ТИМОШЕНКО керівництво СІЗО відхилило.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба сьогодні заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО з власної необережності спровокувала загострення болю в хребті.

"5 листопада ТИМОШЕНКО під час ранкової прогулянки з власної необережності спровокувала загострення больового синдрому у поперековому відділі хребта, що спричинило порушення функції ходи", - зазначається в повідомленні.

У зв`язку з цим медперсонал Київського СІЗО надав Ю.ТИМОШЕНКО необхідну медичну допомогу та рекомендував обмеження фізичних навантажень, у тому числі й прогулянок.

Наразі керівництвом СІЗО вирішується питання щодо проведення профільними фахівцями Міністерства охорони здоров’я України відповідної консультації.

За даними пенітенціарної служби, стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.