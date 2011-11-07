Янукович погодив призначення Могильова на посаду голови Ради міністрів Криму
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
У повідомленні зазначається, що “відповідно до частини четвертої статті 136 Конституції України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Автономної республіки Крим”.
А.МОГИЛЬОВ є міністром внутрішніх справ України.
*** Згідно зі статтею 136 Конституції України, представницьким органом Автономної республіки Крим є Верховна Рада АРК, яка у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов`язковими до виконання в автономії.
Урядом Криму є Рада міністрів. Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Крим за погодженням із Президентом України.
Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Крим з питань, віднесених до її компетенції.
Правосуддя у Криму здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.