Головне на 7 листопада

Фінанси

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол., – до 34,162 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви скоротилися на 1,2%, або на 0,414 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 листопада у структурі резервів 32,492 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція у МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 111,45 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Інфляція в Україні в жовтні 2011 року порівняно з вереснем 2011 року становила 0%, проти грудня 2010 року – 4,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становив 5,4%, у січні-жовтні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,6%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року зросли на 2,6% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року зросли на 7,3%), зокрема на продукти харчування – на 1,8% (7,1%). Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 9,3% (16,7%), зокрема на хліб – на 14,9% (13,9%), макаронні вироби – на 12,2% (14,4%), кондитерські вироби з борошна – 9,4% (9,8%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти підвищилися на 9,9% (5,1%), на рибу і рибопродукти – на 10,8% (5,7%), на молоко, сир твердий і яйця – на 1,5% (3,1%), зокрема на молоко – на 1,3% (5,8%), сир твердий і сир м’який – на 3,7% (6,7%), на яйця – знизилися на 11,8% (зниження на 19,6%); на масло і жири ціни зросли на 7,9% (зростання на 7,9%), зокрема на масло вершкове – на 0,8% (10,3%), олію соняшникову – на 19,4% (19,1%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 3,4% (зниження на 16,9%).

Ціни на фрукти в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року знизилися на 1,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року на 8,6%). На овочі ціни знизилися на 42,7% (зниження на 0,1%), зокрема на картоплю – на 56,8% (зростання на 6,4%). Ціни на цукор знизилися на 5,4% (5,4%), кондитерські вироби цукристі – зросли на 11,6% (11,1%), безалкогольні напої – на 12,6% (8,4%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 р. подорожчали на 10% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 17,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,3% (1,7%), зокрема на одяг – на 1,9% (2,1%), взуття – на 0,5% (1,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року подорожчали на 11,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 18,4%), зокрема квартплата зросла на 18,3% (14,3%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (3%), каналізацію – на 12,3% (12,4%), воду – 13% (12,8%), ціни на електроенергію — на 22,9% (17,4%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 30,5%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,1% (18,1%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросли на 3,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 2,7%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4,6% (3,3%), домашній текстиль – на 5,4% (4,6%), побутова техніка – на 1,3% (0,4%).

Вартість послуг охорони здоров`я в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросла на 7,1% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 6,8%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 7% (5,9%), амбулаторні послуги подорожчали на 7% (7,2%).

Ціни у сфері транспорту в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросли на 22,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 16,7%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 3,8% (2,4%), на паливо і масла – на 38,3% (28,7%); транспортні послуги подорожчали на 19,3% (13,5%), зокрема пасажирський залізничний транспорт — на 6,7% (4,1%), пасажирський автодорожній транспорт – на 21,1% (15%).

Ціни у сфері зв`язку в жовтні 2011 р. зросли на 3,4% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – не змінилися), на поштові послуги на 8% (зросли на 0,8%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 3,9% (на 0,5%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в жовтні ц.р. зросли на 3,7% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в жовтні ц.р. на 3% (на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,5% (зростання 7,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 5,7% (6,4%).

Ціни у сфері освіти в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 р. зросли на 5,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 9,6%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчали на 9,8% (17,5%), середня освіта – на 7,4% (8,5%), вартість вищої освіти збільшилася на 4,7% (7,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в жовтні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 7,9% (7,9%).

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у жовтні 2011 року проти вересня становила 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у жовтні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 6,4%, проти жовтня 2010 року - 7,8%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

В Україні зниження цін виробників промислової продукції у жовтні 2011 року порівняно з вереснем становило 1,8%, з початку року – зростання на 15,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Енергетика

Фонд державного майна України (ФДМУ) розраховує одержати від реалізації виставлених на продаж держпакетів акцій «Київенерго» і «Західенерго» не менш як 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час приватизаційного телемосту Київ-Франкфурт-Нью-Йорк заявив голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Це мінімум, який ми плануємо одержати», - сказав він.

Фонд державного майна України планує в першому кварталі 2012 року почати приватизацію держпакетів облгазів.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також відзначив, що на даний час «Нафтогаз України» ще не передав Фонду держмайна для приватизації держпакети акцій облгазів. За його словами, ФДМУ зараз відпрацьовує з Міністерством енергетики і вугільної промисловості технології приватизації обленерго. «Це незвичайна ситуація, дуже багато дрібних пакетів, і стандартними методами, які ми могли б використати, я думаю, ми не доб`ємося результату», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, ФДМУ і Міненерговугілля на даний час обговорюють, «якої мети вони хочуть добитися» цією приватизацією. При цьому він відзначив, що дрібні пакети облгазів, швидше за все, виставлятимуться на фондовому ринку, а блокуючі - на приватизаційних конкурсах.

Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Текст законопроекту, зареєстрованого 3 листопада (реєстр. № 9412), обнародувано на офіційному сайті парламенту.

Документ передбачає два способи приватизації державних вугільних активів – продаж на конкурсі та інвестиційний конкурс. У першому випадку переможець визначається на підставі пропозиції найбільшої ціни, в другому випадку - на підставі найбільшого запропонованого обсягу інвестицій. При цьому учасники приватизаційних конкурсів мають відповідати низці зафіксованих у законопроекті кваліфікаційних вимог: не перебувати в процедурі банкрутства і бути беззбитковими впродовж трьох останніх років.

Істотним моментом передприватизаційної підготовки державного вугільного активу є проведення його оцінювання, яка має бути проведена за методикою, затвердженою Кабміном. При цьому при оцінюванні активу не враховується вартість промислових запасів вугілля.

З переможцем аукціону або конкурсу укладається договір купівлі-продажу, в якому фіксуються обов`язкові умови приватизації, вичерпний перелік яких наводиться в законопроекті. При цьому законопроект обмежує термін дії обов`язкових умов для інвестора 5 роками. Серед найбільш істотних умов, наведених у законопроекті, - виконання зобов`язань з технічного переоснащення шахт, забезпечення фіксованих обсягів вуглевидобування, які встановлюватимуться Міністерством енергетики і вугільної промисловості, а також щорічне залучення на підприємства обумовлених у договорах купівлі-продажу обсягів інвестицій. Характерно, що серед обов`язкових умов продажу зазначається також дотримання новим власником антимонопольного законодавства. У соціальній сфері переможець конкурсів має буде взяти на себе зобов`язання з нескорочення працівників підприємства впродовж півроку з моменту продажу, укладення колективного договору, а також утримання об`єктів комунально-побутової сфери. Втім, мораторій на звільнення працівників має винятки (пп. 1, 3 і 5—7 ст. 36, п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7 і 8 ст. 40 і ст. 41 Кодексу законів про працю України).

Держава у свою чергу бере на себе зобов`язання невтручання в політику реалізації вугільної продукції підприємствами, що перейшли в приватну власність.

Крім того, законопроект пропонує ввести мораторій на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств, щодо яких ухвалено рішення про приватизацію, а також подальшу пролонгацію такого мораторію на 3 роки після переходу об`єкту приватному власникові.

Законопроект також забороняє перепрофілювання, консервацію або ліквідацію підприємства впродовж терміну дії договору купівлі-продажу, у разі, якщо такі дії не узгоджені Міненерговугілля.

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG вирішила добиватися зниження ціни на російський газ, що поставляється в країну, через міжнародний Арбітражний суд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Представник PGNIG направив компаніям ВАТ «Газпром» і ТОВ «Газпром Експорт» заявку про початок підготовки арбітражу в Арбітражному суді в Стокгольмі. Предметом справи є зміна цінових умов поставок газу, що нині зобов`язані”, - говориться в повідомленні компанії.

Прес-служба нагадала, що польська компанія почала переговори про перегляд цін на російський газ ще в квітні цього року, зазначивши, що чинний договір між Польщею і Росією про поставки газу передбачає подання позову до міжнародного суду, якщо сторони не зможуть досягти компромісу більш ніж півроку.

PGNIG повідомила, що справа вестиметься згідно з правилами UNICITRAL Arbitration Rules.

«Упродовж 30 днів з отримання повідомлення (про ініціювання арбітражу) інша сторона має обрати другого арбітра. Обидва арбітри за 30 днів мають обрати голову арбітражу», - відзначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, PGNIG не виключає можливості відкликання позову з арбітражу, якщо «Газпром» погодиться на зниження ціни на газ, що поставляється до Польщі.

Соціальна політика

Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект, яким ускладнюється процес отримання пенсії через суд.

Відповідний законопроект № 9400 від 2 листопада 2011 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, передбачається виключити із законодавства положення про негайне виконання постанов суду, прийнятих у порядку скороченого провадження, і норму щодо виконання постанови про присудження виплати пенсій.

Окрім цього, пропонується зменшити розмір штрафу, який накладається судами на винну посадову особу, яка відповідальна за виконання постанови суду, замінивши слова "мінімальної заробітної плати" (на сьогодні — 985 грн.) словами “не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян" (17 грн.).

Також документ передбачає надання можливості позивачу або відповідачу подати клопотання про розгляд справи щодо нарахування, призначення, перерахунку пенсій, здійснення, надання, отримання пенсійних виплат за загальними правилами Кодексу адміністративного судочинства.

Кадрова політика Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

У повідомленні зазначається, що “відповідно до частини четвертої статті 136 Конституції України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Автономної республіки Крим”.

Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА на посаду міністра внутрішніх справ України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.ЗАХАРЧЕНКО очолював Державну податкову службу України і був звільнений з цєї посади указом Президента від 7 листопада.

Президент призначив Олександра КЛИМЕНКА головою Державної податкової служби України.

Відповідний указ від 7 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Президент звільнив О.КЛИМЕНКА з посади заступника голови Державної податкової служби України.

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