Курс НБУ на 08.11.11

Офіційний курс НБУ на 08.11.11100 USD - 798.0700 (7 листопада - 798.0700)100 EUR - 1096.7078 (7 листопада - 1099.1818)10 RUR - 2.6107 (7 листопада - 2.5875)Облікові курси банківських металів на 08.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140779.55 (7 листопада-140141.09)961XAG10Серебро-2751.75 (7 листопада-2709.45)962XPT10Платина-129845.99(7 листопада-130883.48)964XPD10Паладій-51874.55 (7 листопада-52513.01)

Офіційний курс НБУ на 08.11.11 100 USD - 798.0700 (7 листопада - 798.0700) 100 EUR - 1096.7078 (7 листопада - 1099.1818) 10 RUR - 2.6107 (7 листопада - 2.5875) Облікові курси банківських металів на 08.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-140779.55 (7 листопада-140141.09) 961XAG10Серебро-2751.75 (7 листопада-2709.45) 962XPT10Платина-129845.99(7 листопада-130883.48) 964XPD10Паладій-51874.55 (7 листопада-52513.01)

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