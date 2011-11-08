Янукович дотримується принципу призначати на посади лише “донецьких” - Томенко

Останні кадрові призначення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчать, що він дотримується головного принципу - призначати на високі посади лише “донецьких”.

Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи кадрові зміни в МВС, ДПС та кандидатуру на посаду глави уряду Крима.

“Останні призначення підтверджують, що Президент дотримується чіткого та послідовного принципу в кадровій політиці - це люди, які повинні народитися в Донецькій області, працювати або пройти перевірку “школою Донецької області”, вони повинні бути, якщо хочете, людьми “родини”, і тільки тоді, незалежно від їх віку та рівня освіти, зможуть обійняти посади”, - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому віце-спікер пригадав анекдот, згідно з яким “Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання “Чи зміг би він очолити країни СНД?”, сказав, що “Міг”, а на запитання “Чи міг би очолити оновлений Євразійський союз?”, сказав: “Не міг, тому що “донецьких не вистачить”.

М.ТОМЕНКО наголосив, що наразі все виглядає таким чином, що “на всю Україну поки вистачає “донецьких”. В той же час, додав він, проблема полягає в тому, що не тільки суспільство та опозиція з великим скепсисом ставляться до так званої “професійної нової команди”, а й прихильники Партії регіонів з жахом коментують “високий професійний рівень донецької команди”. “Сам ЯНУКОВИЧ не сьогодні, так завтра стане заручником такої кадрової політики”, - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Після цього він звільнив А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутршнівх справ. На цю посаду глава держави призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА, звільнивши його з посади голови Державної податкової служби.

Натомість керівником ДПСУ призначено Олександра КЛИМЕНКА, який обймав посаду заступника голови Державної податкової служби України.