Анонс на 8 листопада

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Чернівецькій області.

* Відбудеться офіційне відкриття Міжнародного інвестиційного бізнес форуму з питань енергоефективності та альтернативної енергетики та виставки «Енергоефективність 2011». Учасники: Н. Пашкевич, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, М. Юрікова, заст.голови Представництва ЄС України, Н. Романюк, заступник голови комітету ПЕК ВРУ і En Tang Cheong Yu, посол Республіки Корея в Україні. Підхід до преси Н. Пашкевича.

* Дискусія «Підвищення енергоефективності має стати головним пріоритетом для української економіки». Учасники: Н. Пашкевич, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження; С. Єрмілов, заст.директора Інституту проблем екології та енергозбереження; Е. Кузич, директор з розвитку бізнесу, PWC України; Ю. Іванов, радник голови Вінницької ОДА з питань енергоефективності.

* Прес-конференція на тему: «Енергоефективність - пріоритет української економіки». Учасники: Н. Пашкевич та Олександр Толкач, директор зовнішніх зв`язків ДТЕК.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться круглий стіл на тему: «Запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції на продовольчих ринках». Захід відбудеться під керівництвом голови Комітету Василя Цушка. Заплановано участь уповноважених представників Мінекономрозвитку і торгівлі, Мінагрополітики й продовольства, МОЗ України, Держінспекції України з питань захисту прав споживачів, Національної асоціації «Укрмолпром», Асоціації «Союз птахівників України», Асоціації «Укркондпром», Об`єднання «Укрхлібпром», Об`єднання «Союз молочних підприємств Україна», Об`єднання «Союз пекарів Україна», Національної Асоціації «Укрцукор», Української корпорації «Укрвинпром» та ін.

* Прес-конференція, присвячена виходу міжнародного гравця на ринок VoIP-послуг України з пропозицією унікальної можливості безкоштовних дзвінків по ряду напрямів, включаючи міста України та Європи. Учасники: ген.директор компанії в Україну; керівник проектів міжнародної компанії.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція лідерів акції «Вперед!» На тему: «Акція «Вперед!» оголошує всеукраїнський страйк «Переоблік влади!». Учасники: Андрій Панаетов, начальник штабу всеукраїнської громадянської акції «Вперед!»; Руслан Секела, голова ГО «Наступ»; В`ячеслав Рой, голова федерації профспілок малого та середнього підприємництва України; Сергій Овчинников, віце-президент громадського об`єднання «Союз перевізників України»; Галина Кулик, голова ГО «Підприємці Поділля». Учасники розкажуть про причини проведення всеукраїнського страйку 1 грудня 2011 року, оголосять дату з`їзду всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У Інстітуті Горшеніна відбудеться круглий Стіл «Чим закінчіться Газовий конфлікт України з Росією?».

* Відбудеться офіційне відкриття Фестивалю вина «Wine Fest», який організовує компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Учасники Фестивалю - понад 50 торгових марок, серед яких ТМ «Колоніст», ТМ «Бахчисарай», ТМ «Вина Гулієвих», Виноробне господарство Князя Трубецького, ТМ «Ренуаж», Салон вин «Гран Крю» Dolmart Ukraine, Barbadillo SL та ін. Журналісти запрошуються до участі у фестивалі, на церемонію створення етикетки для встановлення рекорду України, на прес-конференцію на тему: «Програма розвитку ринку вина та виноробства до 2025 року», прес-конференції за проектом VinoGrad.ua (закладка виноградного містечка-парку в Ботанічному саду ім. М. Гришка НАНУ).

* Круглий стіл на тему: "Як утримати відтік українського капіталу за кордон: урегулювання партнерських відносин в українському та іноземному праві. Можливості та загрози для бізнесу". Учасники: Михайло Ілляшев, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев і Партнери», (Україна); Андреас Піфаніс, старший партнер Horwath DSP Limited, (Кіпр); Дмитро Тевелєв, голова ДКЦПФР; Святослав Шеремета, керівник юридичного відділу, міжнародні транзакції і M & A ІК Dragon Capital, (Україна); Юрій Яковенко, голова Правління ІК Eavex Capital, (Україна) та ін.

* Прес-конференція на тему: "Відкриття представництва IT-індустрії України в Німеччині". Учасники: віце-президент Асоціації "Інформаційні технології України", директор HUB Concept GMBH Ігор Лисицький, директор компанії ameria GMBH Дмитро Білих; радник голови Агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженка Сергій Колобов.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Відкриття новоствореного «Комунального магазину» (Київриба) на місці книгарні "Сяйво" відкладається! Подробиці розгляду справи з приводу оренди приміщень книгарні «Сяйво» для її колективу", присвячена правомірності дій ТОВ "Книжковий магазин "Сяйво" з продовження договору оренди. Будуть представлені: юридичні документи, що підтверджують існування права на оренду приміщень, розташованих по вул.Червоноармійська, 6 в м. Києві; оприлюднена схема відсторонення колективу книжкового магазину «Сяйво» від роботи в рейдерськи захопленому й оновленому приміщенні «Комунального магазину» (Київриба). Учасники: заступник директора книгарні «Сяйво» Алла Решетнікова, адвокат книжкового магазину «Сяйво» Олег Король, координатор Громадського руху «Громадський спротив», президент АЦ «Академія» Олександра Кужель, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, депутат Київської міськради Олексій Давиденко, громадський захисник книжкового магазину «Сяйво» Костянтин Клімашенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 406 12 61.

* Відбудеться прес-Конференція на тему: «Перспективи подальшої співпраці МВФ та України. Фактори, що впливають на сітуацію». У прес-конференції візьмуть участь: Ерік Найман - фінансовий аналітик; Олег Соскін - директор Інстітуту трансформацій суспільства; Сергій Яременко - екс-заступник Голови НБУ.

* Прес-конференція на тему: «Соціальні реформи та революції: причинний зв`язок». Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 роках, провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко, член Ради підприємців при КМУ Віктор Лисицький, керівник соціологічної служби "Український барометр", політолог Віктор Небоженко.

* Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк відкриє VIІ Міжнародний Конгрес «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства-2011». Відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться офіційне відкриття ІХ Міжнародного водного форуму "Aqua Ukraine-2011", ІХ Міжнародної спеціалізованої виставки "КомунТех-2011", Спеціалізованих виставок "ЄвроБудЕкспо-2011", "ДорТехЕкспо-2011" Організатори: Мінприроди України, Держводагентство України, Messe Berlin - Німеччина , ТОВ "Міжнародний виставковий центр". По завершенні відбудеться огляд експозицій та брифінг для ЗМІ.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63