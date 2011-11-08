Німеччина готова надати підтримку перехідному уряду Лівії

Німеччина готова надавати підтримку перехідному уряду Лівії.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це йдеться у поширеному тексті телеграми, яку канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ надіслала прем`єр-міністрові уряду Лівії Абдель Рахіму аль КІБУ.

"Тепер у лівійського народу є шанс будувати нову демократичну Лівію в умовах свободи і самовизначення, ...де поважаються гідність і права кожної людини зокрема", - йдеться у телеграмі.

А.МЕРКЕЛЬ також запевнила, що Німеччина має намір надавати у цьому підтримку Лівії.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою усунення полковника Муаммара Каддафі, який правив країною більш як 40 років, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.

Рада безпеки ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і робить можливим іноземне військове втручання в ситуацію в цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, беруть участь Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.

20 жовтня М.Каддафі був захоплений під час боїв біля міста Сірт. Пізніше представники Національної перехідної ради Лівії заявили, що М.Каддафі помер від одержаних поранень.

Після цього нова влада Лівії офіційно оголосила про "звільнення" країни від режиму М.Каддафі.

Рада Безпеки ООН скасувала з 31 жовтня режим безполітної зони у Лівії, а Рада НАТО оголосила про завершення військової операції в цій країні до 31 жовтня.