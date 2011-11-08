Могильова на посаді прем’єра Криму очікують акції протесту - Москаль

Колишнього міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, кандидатуру якого узгоджено Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на посаду голови Ради міністрів Криму, очікують акції протесту

Про це заявив у коментарі УНІАН народний депутат України від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ.

«Нехай іде, там його очікують кримські татари… Там буде протистояння, там будуть мітинги, демонстрації, те, що робиться зараз перед Верховною Радою, оце все буде зараз перед кримським парламентом. Там повне несприйняття (А.МОГИЛЬОВА – УНІАН), тому що він перейшов всі рамки того (мається на увазі, коли очолював кримську міліцію – УНІАН), чого переходити не можна», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодив призначення А.МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Після цього він звільнив А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ.

Завтра, 8 листопада, відбудеться позачергова сесія Верховної Ради Криму, де планується призначення А.МОГИЛЬОВА прем’єр-міністром АРК.

***Відповідно до Конституції України, урядом АРК є Рада міністрів. “Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою АРК за узгодженням з Президентом України”, - йдеться в статті 136 Конституції України.