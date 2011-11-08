Президент сьогодні представить нового главу МВС і відвідає Чернівецьку область
10:02, 08 листопада 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні представить новопризначеного міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА особовому складу МВС.
Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.
У ході поїздки він ознайомиться з роботою ТОВ "Чернівецький машзавод" і проведе нараду у розширеному складі за участю урядовців.
Також Президент відвідає у селі Банчени Герцаївського району відновлений після пожежі Свято-Вознесенський чоловічий монастир і дитячий притулок, де перебувають під опікою Героя України, отця Михайла ЖАРА хворі на різні важкі фізичні та розумові недуги понад 150 дітей-сиріт.
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