Президент сьогодні представить нового главу МВС і відвідає Чернівецьку область

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні представить новопризначеного міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА особовому складу МВС.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

У ході поїздки він ознайомиться з роботою ТОВ "Чернівецький машзавод" і проведе нараду у розширеному складі за участю урядовців.

Також Президент відвідає у селі Банчени Герцаївського району відновлений після пожежі Свято-Вознесенський чоловічий монастир і дитячий притулок, де перебувають під опікою Героя України, отця Михайла ЖАРА хворі на різні важкі фізичні та розумові недуги понад 150 дітей-сиріт.