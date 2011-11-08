ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Янукович знайшов Криму хазяїна" пише: Президент витратив майже три місяці на пошуки адекватної заміни своєму ставленикові Василю Джарти, який помер у середині серпня. Після тривалих консультацій він вирішив призначити прем'єр-міністром Криму Анатолія Могильова.

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-nashel-krymu-hozjaina- 167432/

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Також "Дєло" у публікації "Глава ФДМ : Якщо не приватизовувати генерацію, через три роки вона втратить свою працездатність" пише: Олександр Рябченко розповів виданню, коли держава продасть контрольні пакети акцій в усіх енергогенеруючих компаніях України, а також чи допустять до приватизації енергетики іноземних інвесторів…

http://delo.ua/opinions/glava-fgi-esli-ne-privatizirovat-generaciju-cherez-tri-goda-ona-167382/

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"Дєло" у публікації "Податкову очолив 31-річний уродженець Макіївки" пише: Президент на місце глави Податкової служби призначив заступника голови податкової Олександра Клименка. Він з 2005 по 2010 рр. працював у податковій інспекції Донецької області, а заступником голови ДПС - з лютого 2011 року.

http://delo.ua/ukraine/nalogovuju-vozglavil- 31 - letnij - urozhenec - makeevki - 167433/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Струм потече рікою", у якому пише: об'єм споживання електроенергії в Україні у найближчі десятиліття буде вищий, ніж очікували раніше. У Міненерго вважають, що задовольнити цей попит можна буде в першу чергу за рахунок нарощування виробничих потужностей теплових електростанцій, які працюють на вугіллі. Досягти цього планують за рахунок приватних інвестицій…

http://www.kommersant.ua/doc/1811310

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Інфляція в дефіциті", у якому пише: нульовий показник зростання цін у жовтні був викликаний здешевленням цукру і овочів, що компенсувало подорожчання молока і м'яса. Це дозволяє економістам розраховувати за підсумками року на найнижчу інфляцію майже за десятиліття - дещо більше 6%. Проте, такий позитивний результат багатий формуванням інфляційного навісу, який проявиться вже у 2012 році.

http://www.kommersant.ua/doc/ 1811289

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Польща показала відвагу" пише: Польща зважилася на судові розгляди з "Газпромом", який відмовляється переглядати цінові умови чинних контрактів. Українська влада вважала за краще використовувати свій голос у світової організації торгівлі, куди прагне вступити Росія, щоб досягти зниження вартості російського газу і підписати нові договори до кінця цього місяця…

http://state.eizvestia.com/full/polsha-pokazala-otvagu

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Гривню зроблять доступною", у якому пишуть: НБУ має намір впровадити практику проведення валютних свопів рубль-гривня. Перші кроки на цьому шляху вже зроблені. Голова правління НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з керівництвом "Альфа-банку (Україна)" обговорив перспективи введення для російських банків відразу декількох нових інструментів, пов'язаних з операціями своп рубль-гривня.

http://finance.eizvestia.com/full/grivnyu-sdelayut-dostupnoj

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Газета "Сьогодні" в публікації "Діти війни та інші пільговики перестали отримувати доплати до пенсій" пише: у Пенсійному фонді говорять: раніше гроші були, тепер їх немає…

http://www.segodnya.ua/news/14307532.html

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Також "Сьогодні" в публікації "У Києві забороняють фотографувати маркети, метро і аеропорт - юристи говорять: "Можна"! пише: виявляється, в Україні немає закону, який забороняє робити знімки в громадських місцях, виключення - режимні об'єкти.

http://www.segodnya.ua/news/ 14307516.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Путін отримає можливість роздати 200 млрд руб. перед президентськими виборами" пише: прем'єр РФ піде на президентські вибори не з порожніми руками. Уряд підготував поправку до бюджету 2012 р. щоб мати можливість роздати 200 млрд руб. на соціальну допомогу і підтримку підприємств…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1414385/200_mlrd_rub_dlya_putina

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Також "Відомості" в публікації "Греція може передати кризову естафету Італії" пишуть: це вже не європейська криза, вона загрожує усій світовій економіці, попереджає директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/ 1414384/krizis_po_estafete

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Нафти федерального значення стане більше" пише: Міненерго РФ пропонує більш ніж у два рази знизити планку для визнання родовища стратегічним…

http://izvestia.ru/news/506088

(УНІАН)