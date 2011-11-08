Найближчим часом презентуватимуть програму реформування регіональної влади

Найближчим часом в Україні буде презентована програма реформування регіональної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, представляючи особовому складу МВС України нового міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, початі реформи неможливо реалізувати швидкими темпами.

"Ми бачимо, що реформи, які ми почали, вони мають різний рівень навантаження... Зараз ми трохи виправили цю ситуацію", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що вже вдалося позбавитися від дублювання функцій в центральних органах влади, і незабаром цей процес пошириться також на регіони.

"Найближчим часом ми презентуватимемо цю програму реформ, і вона займе не одну п'ятирічку. Досвід показує, що регіональні реформи тривають багато часу", - сказав Президент.

Він сказав, що суть реформи полягає в поступовій передачі частини функцій органів центральної влади до регіональних. За словами Президента, "це головна мета", яка, як показує практика, створює умови для економічного зростання. Крім того, за переконанням В. ЯНУКОВИЧА, такий підхід сприятиме оптимізації ситуації в соціальній сфері.