КМДА обіцяє закрити секонд-хенд поблизу метро “Шулявська” цивілізовано

Столична влада обіцяє вирішити питання із закриттям ринку секонд-хенду біля станції метро "Шулявська" цивілізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Солом’янської районної державної адміністрації у м. Київ Іван СИДОРОВ.

"Силові методи - це неправильно. Має бути домовленість між владою і людьми, які там працюють. І ті люди повинні розуміти, що під мостом таке скупчення людей - це неправильно і з точки зору безпеки людей, які там працюють, і тих, які туди приходять придбати товар", - сказав І.СИДОРОВ.

Він зазначив, що практика існування таких ринків є, але розміщуватися така торгівля повинна не в таких місцях, про яке зараз йде мова. Керівник райадміністрації нагадав про пожежі, які сталися під Шулявським шляхопроводом, про встановлені підкріплення мосту, по якому зараз проходять тисячі машин за добу.

На переконання І.СИДОРОВА, вирішення питання взагалі затягнулося.

"Це зручно з точки зору покупців, які поряд з метро, але небезпечно і не цивілізовано.", - сказав І.СИДОРОВ.

Він звернув увагу, що розмови навколо зносу цього ринку йдуть давно.

"Не один раз були наміри такі. І людям, які там працюють, пропонувало Головне управління з питань ринків інші робочі місця. Але у них немає бажання переходити", - прокоментував керівник району.

За словами І.СИДОРОВА, сьогодні в столиці функціонує немало ринків, і практично на багатьох з них торговцям секонд-хендом пропонували робочі місця.

"Безумовно, що це питання треба вирішувати якнайшвидше, на мою думку. Йде розробка проекту, треба здійснювати реконструкцію Шулявського шляхопроводу, треба розвороти там робити для транспорту... Рішення (про закриття ринку - УНІАН) є, і його безумовно треба реалізувати", - додав І.СИДОРОВ.

Він сказав, що конкретної дати зносу наметів секонд-хенду немає.

"Вона мені не відома", - у той же час уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня КМДА проінформувала, що ринок секонд-хенду біля станції метро "Шулявська" у Києві закриють.

Одночасно столична влада пообіцяла вирішити питання з працевлаштуванням торговців.

У Солом’янській райдержадміністрації зазначили, що ринок на Шулявці вже більше року функціонує без відповідних дозволів. Договір на оренду земельної ділянки приватним підприємством "Азнавур" закінчився ще у березні 2010 року. Крім того, МАФи, встановлені на торговому майданчику, працюють без необхідної дозвільної документації. Керівництво Солом’янської райдержадміністрації надало представникам ринку "Азнавур", а це близько 350 торговців, пропозиції щодо їх працевлаштування в інших закладах торгівлі Києва.