Очолювати Кабмін має людина, яка об’єднує Президента з країною - Безсмертний

Очолювати Кабмін повинна людина, яка об'єднує Президента з країною, а не роз'єднує. Таку думку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ висловив в інтерв'ю газеті "Столичні новини".

За словами політика, в Україні, на жаль, не можуть обрати 11 осіб, здатних виграти чемпіонат Європи з футболу, і 20 осіб для роботи в уряді. Він переконаний, що на сьогодні існує реальна проблема зібрати людей, здатних вирішити поставлені перед ними завдання. "І ця проблема існує не лише на рівні Кабміну. В уряді вона починається і опускається вниз по усій владній вертикалі", - заявив політик.

Р. БЕЗСМЕРТНИЙ розповів: коли Віктор ЮЩЕНКО в останній день свого президентства поцікавився, що порекомендувати Віктору ЯНУКОВИЧУ, він відповів - призначити Миколу АЗАРОВА міністром фінансів.

"Проте, він став прем'єр-міністром. Я поважаю М.АЗАРОВА як фахівця, але вважаю, що Президентові В. ЯНУКОВИЧУ не слід було висувати Миколу Яновича на передову. Це його груба помилка. За моїм переконанням, очолювати Кабмін повинна Людина, яка об'єднує Президента з країною, а не роз'єднує їх", - зазначив політик.

Він упевнений, людей, які паразитують на темі розколу, потрібно відмежувати від політики і процесу ухвалення рішень, оскільки вони ніколи не працюватимуть заради інтересів громадян.

"Їх завдання - приховувати свою професійну непридатність за темами мови, історії і т. п"., - вважає Р. БЕЗСМЕРТНИЙ.

У той же час, політик сказав, що не бачить протистояння Сходу і Заходу України. За його словами, і у львів'янина, і у луганчанина однакові проблеми, які в першу чергу стосуються рівня і якості їх життя.

"Міфічну проблему протистояння розвивають тільки політики, які стверджують: "Люди, у вас немає житла тому, що ви говорите іншою мовою" або "Ваші діти не мають можливості ходити до школи через ваш непривальний геополітичний вибір" і т. п. Це елементарний паразитизм політичного істеблішменту на проблемах громадян. Для українців мусована "проблема розколу Сходу і Заходу" є на передостанньому місці. Тому якщо і є якесь протистояння, то це протистояння політиків, а не простих громадян", - підкреслив Р. БЕЗСМЕРТНИЙ.