Саміт Україна-ЄС відбудеться 19 грудня у Києві. Євросоюз підтвердив

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що саміт УКРАЇНА-ЄС відбудеться 19 грудня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

"Ми отримали ноту від ЄС, якою підтверджується 19 грудня цього року як дата проведення 15-го саміту УКРАЇНА-ЄС у Києві", - сказав він.

За словами О.ДІКУСАРОВА, головним досягненням саміту повинне стати офіційне оголошення про завершення переговорів про угоду про асоціацію. Він сказав, що делегації України і ЄС продовжують роботу з погодження ключових питань переговорного процесу, які поки залишаються невирішеними. "Виходимо з того, що ця робота буде завершена найближчим часом з тим, щоб під час саміту УКРАЇНА-ЄС сторони оголосили про завершення переговорів про угоду про асоціацію", - додав він.