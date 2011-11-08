Призначенням Могильова Янукович «створив ще одну проблему в Україні» - Яценюк

Призначенням колишнього міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА в Крим Президент Віктор ЯНУКОВИЧ "не просто припустився помилки, він створив ще одну проблему в Україні".

Про це сказав в інтерв'ю журналістам народний депутат України, лідер "Фронту Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи вчорашнє рішення Президента України В. ЯНУКОВИЧА про призначення кандидатури А.МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів АРК.

Він зазначив, що "усі знають, що Крим завжди був гарячою точкою, і зараз в цю гарячу точку відправили вибухівку".

За його словами, керувати урядом Криму повинна "зважена політична фігура без погонів, яка має державницьке мислення. А не та, яка займається стройовою підготовкою, чим він (А.МОГИЛЬОВ - УНІАН) тут займався в Києві".

А. ЯЦЕНЮК зазначив, що важливо те, щоб "це відправлення А.МОГИЛЬОВА не стало резервацією для Криму". "Його дуже добре знають - у лапках - у Криму, і призначення туди МОГИЛЬОВА тотожне тому, що в Крим привезти бочку з порохом з дуже довгим бікфордовим шнуром і запалити його". При цьому він додав, що "довжини шнура ніхто не знає, але те, що воно колись вибухне - немає сумніву".

На уточнення журналістів, що може спричинити "вибух" у Криму, А.ЯЦЕНЮК відповів: "кримчани дуже специфічні - вибух може бути, у першу чергу, усередині політичної еліти". "Вони (жителі Криму - УНІАН) замучилися від донецьких. Там реальне відчуття замученості, і не лише замученості, але і певної агресії до донецьких", - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що "проросійська радикально налаштована частина може зіграти свою гру, частина радикальна кримського населення може зіграти свою роль".

А. ЯЦЕНЮК підкреслив, що В. ЯНУКОВИЧ своїм рішенням допустив не просто фатальну помилку, "він створив ще одну проблему в Україні".

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 листопада, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Криму, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ.

Кримський парламент сьогодні розгляне питання про призначення нового прем'єра автономії.

А.МОГИЛЬОВ обіймав посаду міністра внутрішніх справ з березня 2010 року, у 2007 році очолював Головне управління МВС України в Криму.