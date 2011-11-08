Парламент Криму дав згоду на призначення Могильова

Верховна Рада Криму призначила екс-міністра внутрішніх справ України, 56-річного Анатолія МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні на позачерговому пленарному засіданні кримського парламенту підтримали 76 депутатів із 80. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«Крим – перлина України. І я робитиму все, щоб ця перлина сяяла», - сказав новий голова Радміну.

При призначенні А.МОГИЛЬОВА був присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Голова Ради міністрів АРК, відповідно до Конституції, призначається й звільняється Верховною Радою Криму за узгодженням із главою держави.

Посада голови Радміну Криму залишалася вакантною більше двох місяців. Василь Джарти, який працював прем`єром автономії близько 1,5 років, помер у середині серпня після тяжкої хвороби.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада 2011 року дав згоду на призначення головою Радміну АРК А.МОГИЛЬОВА, звільнивши його з посади голови МВС, яку той обіймав із березня минулого року.