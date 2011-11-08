Головне на 8 листопада

Енергетика

Київ приєднався до програми енергетичного розвитку міст України.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав Угоду мерів за сталий енергетичний розвиток.

«Нещодавно ми прийняли міську програму підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки. На часі – розробка Муніципального енергетичного плану столиці. Підписання Угоди мерів стане ще одним кроком у реалізації концепції енергоефективної модернізації міського господарства і обов’язково знайде своє відображення у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він зауважив, що приєднання Києва до «Угоди мерів за сталий енергетичний розвиток» є важливим та принциповим кроком. За словами О.ПОПОВА, міська влада добре усвідомлює, що питання енергозбереження та енергоефективності є пріоритетним питанням для столиці України.

«Ми безумовно беремо на себе певну відповідальність за проведення курсу, пов’язаного з енергозбереженням і позитивним впливом на екологічний стан, зменшуючи парникові викиди. Хочу запевнити наших колег відносно того, що Київ, підписавши угоду, буде надійним партнером у реалізації програм, пов’язаних з енергозбереженням та енегроефективністю», – сказав керівник столичної міськдержадміністрації.

Зокрема, столична влада сприятиме раціональному використанню енергоресурсів, контролюватиме зменшення шкідливих викидів у повітря та забезпечуватиме сталий розвиток міста.

Крім того, згідно з Угодою впродовж року міська адміністрація зобов’язується розробити План дій для сталого енергетичного розвитку Києва та презентувати її громаді.

В експлуатацію введено першу нитку газопроводу «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, церемонія початку поставок транслювалася у прямому ефірі російським телебаченням.

Зокрема, на німецькому узбережжі Балтійського моря у місті Любмін символічний вентиль білого кольору відкрили Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Нідерландів Марк РЮТТЕ, прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН, Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР, а також акціонери проекту.

Президент Росії, виступаючи на церемонії, наголосив, що сьогодні відкривається нова сторінка у партнерстві РФ і Євросоюзу.

«Російський газ вперше надходитиме до країн ЄС напряму», - підкреслив він, додавши, що тим самим зміцнюється енергобезпека.

За його словами, новий газопровід - найсучасніший і відповідає усім екологічним вимогам.

Він зазначив, що Росія планує нарощувати співпрацю з країнами ЄС в галузі енергетики. «Ми і надалі послідовно нарощуватимемо енергетичну співпрацю з нашими європейськими партнерами, залучатимемо інвестиції у видобувні, розподільні активи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його переконання, така участь дозволить мінімізувати ризики по усьому ланцюжку енергопостачання.

Окрім цього, він зазначив, що німецькі, французькі й інші компанії беруть активну участь у розробці російських газових родовищ.

«Ми, у свою чергу, зацікавлені у розвитку газорозподільної інфраструктури, спорудженні сучасних і екологічно чистих генеруючих потужностей, зокрема парогазових електростанцій. Ми розраховуємо, що на шляху цієї співпраці не буде ніяких штучних бар`єрів», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що економічно виправданої альтернативи цій співпраці немає, і бути не може.

«Це співпраця і взаємовигідна і така, що носить довгостроковий характер», - сказав він.

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG хоче підвищити ціни на газ, що поставляється домогосподарствам, наступного року, принаймні, на 20 відсотків, що приведе до збільшення витрат тільки на опалення від 10 до майже 20 доларів на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська Gazeta Wyborcza від 8 листопада.

За даними газети, компанія вже подала заявку на збільшення ціни на газ для домогосподарств до URE, що затверджує тарифи на енергоносії в країні, але традиційно не інформує, наскільки хоче підвищити ціни наступного року.

За неофіційними повідомленнями, які наводить газета, PGNIG у своїй заявці пропонує збільшити ціни, щонайменше, на 20%.

GW зазначає, що зараз домогосподарства платять за опалення газом по 0,45 цента (1 долл. = 3,1 злот.) за кубометр, що в середньому з урахуванням ПДВ обходиться сім`ям приблизно 100 доларів на місяць (без оплати за доставку газу).

«Зазвичай URE стримує апетити PGNiG, але навіть якщо підвищення становитиме «лише» 10%, то за газ для опалення доведеться платити приблизно на 10 доларів більше», - пише газета, вказавши, що частина поляків використовують газ також для приготування їжі.

Видання також зазначило, що, за даними російських ЗМІ, в 2010 році Польща платила за газ, що імпортується з Росії, в середньому 336 доларів за тисячу кубометрів, тоді як її найбільший західний сусід Германія - 271 долар, а Велика Британія - 191 долар.

Фінанси

Наприкінці цього року фахівці обговорять питання вдосконалення Податкового кодексу.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав у Чернівцях під час відвідування ТОВ "Машзавод", повідомляє прес-служба глави держави.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що прийнятий Податковий кодекс не є остаточною догмою, яка не може удосконалюватися надалі.

"Ми прожили з ним вже рік - подивимося, які були у нього недоліки і що необхідно виправити. У кінці року ми зберемо фахівців, експертів", - сказав він.

Крім того, під час спілкування з трудовим колективом ТОВ "Машзавод" Президент сказав, що Україна прагне зняти бар`єри на шляху просування своїх товарів на світові ринки.

"Наша головна мета: зняти будь-які перешкоди на шляху просування наших товарів за кордоном на світових ринках. Це наша політика", - сказав В. ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що йдеться про ринки країн ЄС, Росії, інших держав світу.

Глава держави акцентував увагу на важливості економізації зовнішньої політики України і дотримання курсу національного прагматизму.

"Ми захищаємо свої національні інтереси", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

"Ми сучасна країна, конкурентоздатна, яка може бути надійним партнером", - додав Президент.

За 10 місяців зростання валового внутрішнього продукту в Україні становило 5,3%, зростання промислового виробництва – 9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на позачерговому засіданні Верховної ради Автономної Республіки Крим.

«За 10 місяців у нас зростання промислового виробництва на рівні 9%, зростання ВВП на рівні 5,3%. Це для нас надзвичайно непоганий показник. Тобто, ми починаємо виходити з тієї надзвичайно глибокої кризи», - зазначив М.АЗАРОВ.

Члени Міжвідомчої комісії на засіданні у вівторок, 8 листопада, розглянули ситуацію на ряді вітчизняних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, зокрема, була розглянута ситуація навколо Державного підприємства «Навчально-дослідницьке господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного університету ім. В.Докучаєва.

Підприємство уклало мирову угоду про спільну діяльність з двома приватними підприємствами, і з порушенням законодавства передало їм власні земельні угіддя, лісосмуги і сади.

В результаті, «Докучаєвське» було доведене до банкрутства, а частина земельних ділянок площею 57,18 га були передані безплатно у власність громадянам, а також ділянка площею 19,2 га - в оренду під звалище.

Міжвідомча комісія прийняла рішення звернутися в Генеральну прокуратуру з проханням вжити відповідні заходи щодо захисту законних інтересів держави в цьому питанні.

А.КЛЮЄВ заявив, що керівник підприємства не міг діяти одноосібно, без прикриття з боку відповідальних осіб у відповідному міністерстві.

Він доручив Міністерству аграрної політики і продовольства провести ретельну службову перевірку і внести пропозиції щодо жорстких кадрових рішень.

Обговорюючи ситуацію навколо Державного науково-дослідного і проектного інституту титану учасники засідання констатували, що йдеться про неіснуючу заборгованість, «фактично, - про шахрайство».

За даним фактом у червні цього року слідчим управлінням СБУ в Запорізькій області було порушено кримінальну справу щодо зловживань посадовців самого інституту, а також - кредитора (ТОВ «ТУЛС») і поручителя (ТОВ «КОНТИНЕНТ-ЛТД»).

Прокуратури Дніпропетровської і Запорізької областей звернулися до суду. 17 серпня рішенням суду Дніпропетровської області скасовано рішення цього ж суду від 11 листопада 2010 року про стягнення заборгованості на користь ТОВ «ТУЛС» у розмірі 197,7 млн. грн.

Міжвідомча комісія також розглянула факт доведення до банкрутства ДП «Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування».

А.КЛЮЄВ поставив завдання Міністерству юстиції проаналізувати законність дій усіх органів влади в цьому процесі. Представник Генеральної прокуратури України заявив, що органи прокуратури планують активно включитися в даний процес у рамках існуючих кримінальних справ.

Перший віце-прем`єр доручив Агентству держмайна терміново активізувати захист державних інтересів у судовому порядку, а також розробити і представити план не лише виведення інституту із стану банкрутства, а й його ефективного розвитку.

Розглядаючи ситуацію навколо виробника самохідних автомобільних кранів ВАТ «Холдингова компанія «Краян», А.КЛЮЄВ заявив: «Держава зобов`язана справлятися з рейдерами незалежно від їх статусу і політичного забарвлення. Навіть, якщо це народний депутат. Доручаю терміново надати мені всю інформацію про схеми, якими користуються рейдери. Ми повинні захистити підприємство - не дозволити різати його на шматки».

За даними Фонду державного майна України, застосовуючи процедуру фіктивного банкрутства через рішення судів, у підприємства відібрали кілька будівель.

Перший віце-прем`єр також доручив Мінінфраструктури надати повну інформацію Міжвідомчій комісії щодо ситуації навколо ДСК «Чорноморське морське пароплавство» і ТОВ «Торговий дім «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

А.КЛЮЄВ також доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим інформувати Міжвідомчу комісію про вживання заходів щодо протидії незаконному відчуженню земель державної власності, зокрема, південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».

Члени Комісії прийняли рішення заслухати під час наступного засідання доповіді відповідальних осіб з усіх питань, які обговорювалися на поточному засіданні.

Соціальна політика

З початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.

Такі дані ZN.UA повідомили у Пенсійному фонді України.

За даними ПФУ, суми доплат пенсій згідно з рішеннями судів за минулий час коливаються від 1 тис. до 800 тис. грн. з розрахунку на одну особу.

Зокрема, у вересні за рішеннями суду доплати одержали у розмірі від 10 до 50 тис. грн. 3940 осіб; від 50 до 100 тис. грн. - 1389 осіб; від 100 до 200 тис. грн. - 557 осіб; понад 100 тис. грн. - 132 особи.

З урахуванням рішень судів пенсії по інвалідності у розмірі від 11 тис. грн. до 34,235 тис. грн. одержують 875 інвалідів-чорнобильців у десяти регіонах України.

Видання нагадує, що 2 листопада на брифінгу в Кабміні віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО назвав «корупційними» рішення судів, що ухвалили виплатити чорнобильцям місячні пенсії в розмірі близько 30 тис. грн., а також понад 500 тис. грн. компенсації. За його словами, загалом по Україні вже було ухвалено понад тисячі подібних рішень, і всі вони є «не підйомним тягарем» для бюджету.

Також у Мінсоцполітики вважають, що окрім чорнобильців, дуже великі соціальні виплати за рішеннями судів одержували діти війни. За даними відомства, в Україні зараз налічується 13,6 млн. пенсіонерів, близько 25% яких - діти війни.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне відшкодувати на казначейських рахунках 6 млрд. грн., які були стягнуті за рішеннями судів для виплати пільг і пенсій певним категоріям громадян, за рахунок коштів, отриманих від детінізації національної економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр заявив під час представлення нового голови Державної податкової служби України Олександра КЛИМЕНКА.

М.АЗАРОВ зазначив, що виконання цих судових рішень створює величезну проблему, як для бюджету Пенсійного фонду, так і для бюджету країни. «Перед нами стоїть дилема: або комусь пенсії не платити, або якісь пільги скоротити, або припинити зарплати медикам платити. Або все ж таки напружитися й таки ці 6 млрд. грн. додаткові за рахунок боротьби з тіньовою економікою зібрати. Звичайно, ми приймаємо рішення, що потрібно це завдання вирішити», - заявив М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що дефіцит Пенсійного фонду цього року становить 55 млрд. грн.

За словами М.АЗАРОВА, виведення зарплати з тіні, сплата пенсійних внесків усіма, хто повинен це робити – це одне з важливих завдань, які сьогодні стоять перед державою і Державною податковою службою зокрема. «Тоді ми зможемо й пенсію підняти, й покращити соціальне забезпечення всіх категорій, які фінансуються з бюджету. Боротьба з тіньовою зарплатою, з виплатою заробітної плати в конверті – це прямий ваш обов`язок», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада М.АЗАРОВ заявив, що згідно з судовими рішеннями, з рахунків Державного казначейства на користь пільговиків було списано в безспірному порядку близько 6 млрд. грн.

За словами прем`єра, кошти було списано на користь усього декількох тисяч пільговиків.

Так, М.АЗАРОВ навів приклад, що в Харківській області за рішенням суду була призначена компенсація пільговику-чорнобильцю в сумі близько 700 тис. грн., а також призначена пенсія в сумі 34 тис. грн.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив, що вважає подібні судові рішення проявом корупції в судах.

Харчова промисловість

Антимонопольний комітет України досліджує ринки продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова АМК Василь ЦУШКО сьогодні під час "круглого столу".

"На сьогодні комітет скерував вимоги (учасникам ринку - УНІАН) для отримання інформації. Ми досліджуємо ринок молока і молочних продуктів, хліба і хлібобулочних виробів, м`яса і м`ясопродуктів, соняшникової олії, спирту, вина, цукру і ряду інших товарів", - сказав В. ЦУШКО.

Крім того, за його словами, АМК має намір створити експертні ради з різних ринків продуктів харчування.

"У нас є рішення - створити експертні ради з кожного напряму, куди залучатимуть представники виробників, асоціацій, науки і споживачі для того, щоб знаходити спільні рішення, коли ми проводимо дослідження і розслідування", - сказав В. ЦУШКО.

Як зазначив заступник голови АМК Михайло РУСИНСЬКИЙ, за 9 місяців органи комітету на ринках продовольчих товарів розслідували 30 справ про порушення законодавства з захисту економічної конкуренції, внаслідок чого накладено штрафи на порушників на суму близько 1 млн. грн.

Політика Верховна Рада Криму призначила екс-міністра внутрішніх справ України, 56-річного Анатолія МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні на позачерговому пленарному засіданні кримського парламенту підтримали 76 депутатів із 80. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«Крим – перлина України. І я робитиму все, щоб ця перлина сяяла», - сказав новий голова Радміну.

При призначенні А.МОГИЛЬОВА був присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

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