Анонс на 9 листопада

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-ланч, присвячений початку спільної співпраці компанії Dell і торгової мережі "Фокстрот. Техніка для дому", на якому представники компаній поділяться своїми планами в рамках співробітництва. Спікери: 1. Уве Кленк, виконавчий директор торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому» 2. Радован Когут, менеджер з маркетингу компанії Dell в регіоні Центральна і Східна Європа 3. Олексій Кононський, менеджер по роботі з партнерами Dell в Україні.

* Круглий стіл “Проект стратегії розвитку Києва до 2025 року: пропозиції бізнес-асоціацій та неурядових організацій”. Співорганізаторами заходу є: Конфедерація Будівельників України (КБУ), Український інститут публічної політики (УІПП), Український союз пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ), Українська федерація індустріальної безпеки (УФІБ). До участі у підготовці та проведенні круглого столу також запрошені Київська міська асоціація роботодавців, інші громадські організації. Впродовж круглого столу планується обговорити плюси та мінуси політики будівництва нових або реконструкції існуючих об`єктів, передбачених у проекті Стратегії розвитку Києва до 2025 року, з точки зору перспектив для бізнесу та пересічних громадян. Особливу увагу буде приділено тому, як пропозиції учасників круглого столу від бізнесу та громадських організацій можуть бути враховані, як взагалі побудувати механізм участі різних зацікавлених сторін у формуванні та реалізації міської політики.

* Круглий стіл на тему: "Актуальні питання захисту від недобросовісної ділової практики на фармацевтичному ринку" (недобросовісна ділова практика (недобросовісна реклама, дискредитація), узгоджені дії на тендерах, перевірки і розслідування, дистрибуція і кооперація). Учасники: перший заст.голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Юрій Кравченко, президент Асоціації протидії недобросовісній конкуренції Сергій Шкляр; керуючий партнер АО Arzinger Тимур Бондарєв; юрисконсульт GlaxoSmithKline Ukraine Лана Синичкіна та ін.

* Прес-конференція на тему: «Про результати незалежного громадського рейтингу «брудних» і «зелених» підприємств в Україні». Питання: як вплинуть екологічні катастрофи цього року на розвиток людства, які підприємства в Україні цього року завдали значної шкоди навколишньому середовищу, наскільки ефективні контролюючі органи у сфері охорони навколишнього природного середовища, які реальні тенденції екологізації економіки в Україні, хто і навіщо впроваджує чистіші технології виробництва.

* Прес-конференція начальника Київської регіональної митниці Дмитра Поліщука на тему: «Нова редакція Митного кодексу України - комплексна система спрощень. Висвітлення основних положень та новацій».

* Прес-конференція на тему: "Енергоринок України на перетині державних, приватних і глобальних інтересів: дійові особи та регулятори". Організатор - ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття» за підтримки кафедри економічної теорії та історії економіки Нацакадемії держуправління при Президентові України. Учасники: Б. Клюк, президент Української нафтогазової академії; Я. Жаліло, перший заст. директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України; І. Франчук, депутат Верховної Ради АК Крим; І. Газіззулін, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень; В. Бодров, ген.директор ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття».

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