Курс НБУ на 09.11.11

Офіційний курс НБУ на 09.11.11100 USD - 798.0700 (8 листопада - 798.0700)100 EUR - 1100.3789 (8 листопада - 1096.7078)10 RUR - 2.6165 (8 листопада - 2.6107)Облікові курси банківських металів на 09.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-143173.76 (8 листопада-140779.55)961 XAG 10 Срібло-2764.51 (8 листопада-2751.75)962XPT10Платина-132559.43(8 листопада-129845.99)964XPD10Паладій-53630.30 (8 листопада-51874.55)

Офіційний курс НБУ на 09.11.11 100 USD - 798.0700 (8 листопада - 798.0700) 100 EUR - 1100.3789 (8 листопада - 1096.7078) 10 RUR - 2.6165 (8 листопада - 2.6107) Облікові курси банківських металів на 09.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-143173.76 (8 листопада-140779.55) 961 XAG 10 Срібло-2764.51 (8 листопада-2751.75) 962XPT10Платина-132559.43(8 листопада-129845.99) 964XPD10Паладій-53630.30 (8 листопада-51874.55)

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