Курс НБУ на 09.11.11
20:24, 08 листопада 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 09.11.11100 USD - 798.0700 (8 листопада - 798.0700)100 EUR - 1100.3789 (8 листопада - 1096.7078)10 RUR - 2.6165 (8 листопада - 2.6107)Облікові курси банківських металів на 09.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-143173.76 (8 листопада-140779.55)961 XAG 10 Срібло-2764.51 (8 листопада-2751.75)962XPT10Платина-132559.43(8 листопада-129845.99)964XPD10Паладій-53630.30 (8 листопада-51874.55)
Офіційний курс НБУ на 09.11.11
100 USD - 798.0700 (8 листопада - 798.0700)
100 EUR - 1100.3789 (8 листопада - 1096.7078)
10 RUR - 2.6165 (8 листопада - 2.6107)
Облікові курси банківських металів на 09.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-143173.76 (8 листопада-140779.55)
961 XAG 10 Срібло-2764.51 (8 листопада-2751.75)
962XPT10Платина-132559.43(8 листопада-129845.99)
964XPD10Паладій-53630.30 (8 листопада-51874.55)
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