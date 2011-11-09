ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Янукович готовий засекретити рішення судів" пише: Президент у вівторок заявив, що має намір до кінця тижня підписати ухвалений парламентом скандальний закон, який робить роботу судів секретною і виводить їх з-під контролю громадськості. Юристи закликають Януковича ветувати документ.

http://delo.ua/ukraine/janukovich-gotov-zasekretit-reshenija-sudov- 167524/

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Також "Дєло" у публікації "Чотири тисячі іноземних інвесторів зацікавилися приватизацією української енергетики" пише: безпрецедентний випадок відкритості в підготовці до приватизації був продемонстрований в Україні. У понеділок голова ФДМ разом з керівниками компаній під час телемосту Київ-Франкфурт-Нью-Йорк презентували інвесторам план реформування енергогалузі…

http://delo.ua/ukraine/chetyre-tysjachi-inostrannyh-investorov-zainteresovalis-privatizac-167508/

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"Дєло" у публікації "Кабмін просить дозволити приватизацію "Нафтогазу" пише: уряд просить парламент дати згоду на реорганізацію національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і її дочірніх підприємств. Йдеться про можливість передачі об'єктів "Нафтогазу" до статутних фондів приватних компаній.

http://delo.ua/ukraine/kabmin-prosit-razreshit-privatizaciju-naftogaza- 167531/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Удар потоком", у якому пише: у німецькому містечку Любмін учора був запущений Nord Stream ("Північний потік") - перший газопровід, по якому російський газ піде в Європу безпосередньо, в обхід України і Білорусії. Для України запуск газопроводу означає втрату $700 млн щорічних надходжень від транзиту. А "Газпрому" це дає додатковий аргумент у переговорах про створення спільного підприємства на базі української ГТС, вважають експерти …

http://www.kommersant.ua/doc/1811694

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Бюджет пускають у розхід", у якому пише: у кінці року в уряду може не залишитися грошей для фінансування своїх зобов'язань, заявили представники парламентської опозиції. За їх даними, планується, що витрати держави у грудні на 15,2 млрд грн. перевищать прибутки, і цей дефіцит не можна буде покрити за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. На думку експертів, Міністерство фінансів може витрачати валютні запаси, скоротити витрати або збільшити держборг.

http://www.kommersant.ua/doc/ 1811745

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Обмінники узяли паузу" пише: у центральній частині Києва припинили роботу більшість пунктів обміну валюти. Багато хто з них пістрявить оголошеннями про тимчасове припинення роботи у зв'язку з переїздом агентського банку. Але учасники ринку переконані, що закриття далеко не випадкове і з часом приведе до їх повного зникнення з вулиць країни…

http://state.eizvestia.com/full/obmenniki-vzyali-pauzu

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Зерно отримало новий індекс", у якому пишуть: Міжнародна рада із зерна придумала новий глобальний індекс - зерновий.

http://markets.eizvestia.com/full/zerno-poluchilo-novyj-indeks

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Газета "Сьогодні" у публікації "У Крим прийшов Могильов: чого чекають від нового призначення" пише: "Курултай - Рух" не голосував за прем'єра, а Азаров назвав його призначення втратою для Кабміну.

http://www.segodnya.ua/news/ 14307952.html

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Також "Сьогодні" у публікації "У міністра ЖКГ тиждень чекають електрика, а у Табачника пишуть на стінах з помилками" подає результати власного дослідження, чи є в квартирах керівництва Кабміну проблеми за їх профілем…

http://www.segodnya.ua/news/14307960.html

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Russianінтеграція України - ВТБ замість МВФ"? пише: МВФ узяв паузу у стосунках з Україною. Але кошти Києву потрібні зараз. Як альтернатива розглядається кредит російського "ВТБ". Цей шлях багатий потраплянням під ще більший контроль Кремля, вважають експерти…

http://economics.unian.net/rus/detail/109005

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «У кандидатських списках у депутати опинилися півсотні колишніх підслідних» пише: приводом для вигнання Михайла Прохорова з «Правого дєла» стало кримінальне минуле кандидата у депутати Євгена Ройзмана - але це не завадило півсотні колишніх підслідних та засуджених опинитися у кандидатських списках…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1415586/partii_byvshih_vorov

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Також "Відомості" у публікації "У сталеливарній галузі Росії новий лідер з капіталізації" пишуть: з цього тижня "Северсталь" - найдорожча сталеливарна компанія Росії. Обігнати беззмінного лідера останніх трьох років - НЛМК їй дозволили продаж нерентабельних активів у США і Європі, а також створення золотодобувного дивізіону.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/ 1415585/pozolochennaya_stal

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Російський держбанк став борговим агентом Венесуели" пише: через "Єврофінанс. Моснарбанк" пройде 10 випусків євробондів Боліваріанської республіки…

http://izvestia.ru/news/506194

(УНІАН)