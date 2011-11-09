Королевська подала судовий позов до Кірєєва щодо відмови у відвіданні Тимошенко

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Окружного Адміністративного суду Києва з вимогою визнати за неправомірні рішення судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА щодо відмови у відвіданні лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

У своїй позовній заяві депутат відзначила, що ще 14 жовтня 2011 звернулася до судді Р.КІРЄЄВА із заявою про надання дозволу на побачення з Ю.ТИМОШЕНКО, яка зараз утримується у Лук’янівському СІЗО.

«Відповідна заява була мотивована таким: мені, як члену політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», яка входить до її керівництва і координує її діяльність, потрібно було побачитися з лідером партії Ю.ТИМОШЕНКО, яка обмежена в свободі (утримання під вартою), у праві пересування, але не у праві активної участі у суспільній діяльності, якій вона надавала багато уваги, не будучи ізольованою від суспільства; як народний депутат України я зустрічаюся з виборцями, прихильниками і членами політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», які, у свою чергу, не можуть залишатися байдужими до ситуації, яка склалася навколо умов утримання Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначається в позовній заяві.

Народний депутат додала, що 17 жовтня їй було офіційно відмовлено у побаченні. «Свою відмова суддя Р.КІРЄЄВ обґрунтовує тим, що мною не надано доказів, які свідчать про наявність підстав для надання дозволу на побачення із засудженою Ю.ТИМОШЕНКО. Також з відповіді судді Р.КІРЄЄВА випливає, що, оскільки із засудженою бачиться її захисник (який представляє її інтереси за дорученням від політичної партії), для решти членів партії побачення з нею не потрібні», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат заявляє, що такі дії з боку Р.КІРЄЄВА суперечать низці законодавчих актів, зокрема, Конвенції про захист прав людини, Конституції України, положенням Європейського Суду з прав людини, закону про статус народного депутата.

«З упевненістю можна відзначити, що проведення побачень як для осіб, які перебувають під вартою, так і для осіб, що мають нагальні потреби у побаченні, повністю залежить від волі особи, яка має право надати такий дозвіл. Надання такого «дозволу» у Кодексі і Законі не залежить від настання певних обставин або подій, не залежить від поведінки ув`язненого. Така «регламентація» інституту побачень дає ґрунт для зловживань з боку посадовців, що мало місце в даному випадку», - наголошується у позовній заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.