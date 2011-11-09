Кіровоградщина переходить на жорстку економію. Немає грошей на зарплати та паливо

Влада Кіровоградської області закликала керівників районів і місцевих територій максимально економити бюджетні кошти у зв'язку з нестачею грошей на виплату зарплат і оплату енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Трибічної соціально-економічної ради області повідомив начальник Головного фінансового управління Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ШЕРЕМЕТ.

За його словами, проблемна ситуація виникла в усіх містах обласного значення, а також в Маловисківському, Онуфріївському і Светловодському районах. Область чекає на допомогу з державного бюджету в сумі 18,5 млн. грн., тоді як тільки Кіровограду для покриття дефіциту потрібно 15 млн. грн.

С. ШЕРЕМЕТ підкреслив необхідність оптимізувати витрати, скерувавши кошти на першочергові виплати.

Дефіцит коштів місцевих бюджетів, що виник у кінці року, став причиною стурбованості профспілкових організації області. За словами голови ФПУ в Кіровоградській області Сергія ПОПОВА, він отримує інформацію від бюджетних працівників про переведення їх на неповну зайнятість, скорочення об'ємів виплат, невиплату оздоровчих, коштів за відрядження. "Деяких відправляють у відпустку за власний рахунок", - підкреслив С. ПОПОВ.