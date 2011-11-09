Янукович підписав низку кадрових указів
16:05, 09 листопада 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав сьогодні ряд кадрових указів, тексти яких розміщені на офіційному сайті Президента.
Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив: Людмилу ГІЗАТУЛІНУ - з посади заступника голови Державної казначейської служби України, Ігоря ЯЦУКА - з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Олега БОНДАРЕНКА - з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту пруденційного нагляду, Катерину ЛОБОДЕНКО - з посади заступника голови Національного агентства екологічних інвестицій України.
Президент також звільнив Олександра ТАРАНА з посади голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку.
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