Федерацію профспілок очолить Кулик?

Президія Федерації профспілок України на своєму сьогоднішньому засіданні прийняла постанову про припинення повноважень Василя ХАРИ на підставі написаної ним заяви про відставку.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ФПУ.

Президія ФПУ також прийняла рішення підтримати кандидатуру Юрія КУЛИКА на посаду нового голови Федерації профспілок України.

Обидва сьогоднішні рішення президії будуть винесені на затвердження Ради ФПУ, засідання якої призначено на 11 листопада.

Президія ФПУ також прийняла рішення затвердити, до прийняття рішення щодо нового голови профспілок, виконуючим обов`язки голови ФПУ Григорія ОСОВОГО.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада В.ХАРА заявив про свою відставку з посади голови ФПУ.

У медіа-центрі ФПУ УНІАН повідомили, що основна причина відставки - «неготовність керівників членських організацій проводити реформи у профспілковому середовищі».

Юрій КУЛИК до початку серпня цього року обіймав посаду першого заступника голови ФПУ.