Санкт-Петербург. Голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО обрана головою Ради Міжпарламентської асамблеї СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийняте сьогодні під час засідання Ради МПА СНД у Санкт-Петербурзі.

За обрання В.МАТВІЄНКО проголосували 8 голів національних парламентів країн СНД, проти – жодного.

В.МАТВІЄНКО подякувала за ухвалене рішення та запевнила, максимально буде використовувати свій досвід та знання для вирішення спільних завдань.

Вона нагадала, що наступного року виповниться 20 років з моменту створення МПА СНД. «Це відповідь тим, хто весь цей час намагався приписати МПА невиліковні хвороби», - додала В.МАТВІЄНКО.