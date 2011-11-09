Валентина Матвієнко обрана головою Ради Міжпарламентської асамблеї СНД
18:47, 09 листопада 2011Різне
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Санкт-Петербург. Голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО обрана головою Ради Міжпарламентської асамблеї СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийняте сьогодні під час засідання Ради МПА СНД у Санкт-Петербурзі.
За обрання В.МАТВІЄНКО проголосували 8 голів національних парламентів країн СНД, проти – жодного.
В.МАТВІЄНКО подякувала за ухвалене рішення та запевнила, максимально буде використовувати свій досвід та знання для вирішення спільних завдань.
Вона нагадала, що наступного року виповниться 20 років з моменту створення МПА СНД. «Це відповідь тим, хто весь цей час намагався приписати МПА невиліковні хвороби», - додала В.МАТВІЄНКО.
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