Головне на 9 листопада

Енергетика

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»перерахувала ВАТ «Газпром» близько 1 млрд. 4 млн. доларів США за імпортований у жовтні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв’язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ціна газу для компанії у четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 доларів США.

Також у НАК наголошують, що «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно та у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

НАК “Нафтогаз України” залучила кредит "Газпромбанку" у розмірі 550 млн. доларів для розрахунку за газ у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

"Ми узяли кредит у розмірі 550 млн. дол. у "Газпромбанку", - сказав В.МАКУХА.

Він повідомив, що кредит взято терміном на один рік і відсоткова ставка становить близько 8%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відсоткова ставка становить 8,5%.

У першому півріччі 2011 року середня ціна російського газу для країн колишнього Радянського Союзу становила 7630,5 крб. за тис. куб. м. (близько 255 дол.)

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це йдеться в консолідованих проміжних результатах діяльності компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за I півріччя 2011 року.

Чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ і митних зборів) у країни колишнього Радянського Союзу становила 331 434 млн. крб. При цьому було поставлено 46,8 млрд. куб. м.

За аналогічний період 2010 року чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ і митних зборів) у країни колишнього Радянського Союзу становила 188 152 млн. крб. при середній вартості 6 848,2 крб. (близько 228 дол.) за тис. куб. м. Було поставлено 31,6 млрд. куб. м.

Водночас чиста виручка від продажу газу (за вирахуванням акцизу і митних зборів) до Європи та інших країн у першому півріччі 2011 року становила 742 212 млн. крб. Було поставлено 86,6 млрд. куб. м при середній ціні 10 356,0 за тис. куб. (близько 345 дол.).

Окрім того, чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ) газу в Росії в першому півріччі цього року становила 398 630 млн. крб. Було поставлено 154,2 млрд. куб. м при середній ціні 2 585,6 крб. за тис. куб. м (близько 86 дол.).

8 листопада 2011 року Апеляційний суд Угорщини виніс остаточну ухвалу, яка підтвердила, що продаж компанії Emfesz за 1 долар США у квітні 2009 року юридично не мав місця.

Про це сказано у повідомленні департаменту зовнішніх зв`язків і комунікацій компанії Group DF, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні сказано, що Апеляційний суд підтвердив, що у Іштвана ГОЦИ не було належного доручення на момент, коли він обманним шляхом продав компанію Emfesz без відома її легітимного власника компанії Mabofi Holdings Limited (зареєстрована на Кіпрі, є частиною холдингу Group DF, у який входять активи бізнесмена Дмитра ФІРТАША), своєму помічникові, Тамашу ГАЗДА і зареєстрованій в Швейцарії компанії RosGas, власники якої залишаються невідомими.

Коментуючи рішення Апеляційного суду, керуючий директор Group DF і власник Mabofi Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС заявив: "Ми задоволені рішенням Апеляційного суду. Для відновлення наших прав власності на Emfesz нам довелося чекати два з половиною роки, але ми завжди були упевнені в остаточному успіху, хоча і припускали, що очікування торжества справедливості затягнеться так надовго".

Також у повідомленні зазначено, що хоча це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, адвокати Mabofi продовжують виражати стурбованість тим, що відновлення Emfesz може бути пов`язане з труднощами.

Делегація Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України 8 листопада в Х`юстоні (США) представила лідерам світового нафтогазового ринку національний проект «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

У повідомленні наголошується, що презентація проекту пройшла в рамках роуд-шоу «Найкращі інвестиційні можливості у 2011 році в Україні».

Зокрема, учасниками презентації стали американські компанії Halliburton, Cameron, Baker Hughes, Kvaerner. Зазначені компанії оцінили можливості співпраці на різних стадіях реалізації проекту: від будівництва метановозів до участі в поставках скрапленого газу.

«Презентація стала фактичним початком входження світових лідерів нафтогазового ринку в Україну. Це також свідчення високої уваги міжнародного бізнесу до реалізації національних проектів», - сказав голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

У свою чергу, як зазначив голова координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» Віталій ДЕМ’ЯНЮК, «презентація викликала позитивну реакцію серед потенційних інвесторів. Найбільше інвесторів зацікавили моделі дохідності проекту «LNG-термінал» і шляхи поставок газу до України».

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про ратифікацію угоди з урядом Азербайджану щодо співпраці у сфері транспортування нафти територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

За його словами, угода визначає рамкові умови співпраці у сфері транзиту азербайджанської нафти територією України.

"Йдеться про потенційні обсяги транзиту територією України азербайджанської нафти. Українська сторона забезпечить потужності для транзиту за різними напрямами", - сказав він.

В.МАКУХА нагадав, що сама угода була підписана між сторонами в січні цього року під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Азербайджан її вже ратифікував, і ми нарешті виносимо на ратифікацію цей договір", - сказав В.МАКУХА, додавши при цьому, що конкретні обсяги транзиту, а також умови надалі обговорюватимуться на рівні господарюючих суб`єктів.

Фінанси

В Україні грошова маса в жовтні 2011 року збільшилася на 0,5% (з початку року на 11,3%) - до 665,4 млрд. грн., монетарна база скоротилася на 0,1% (з початку року зросла на 3,7%) - до 234,3 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів в жовтні збільшився на 1,1%, (з початку року на 14,5%), до 473,9 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб зросли на 1,6% (з початку року - на 20,3%) - до 170,9 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 0,7% (з початку року на 11,5%) - до 303 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень в жовтні зріс на 0,7% (з початку року - на 10,3%) - до 798,4 млрд. грн. Регулятор не надає окремо інформації про обсяги залишків за кредитами юридичним і фізичним особам.

Обсяг готівки поза банками в жовтні скоротився на 0,8% (з початку року збільшився на 2,9%) – до 188,4 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у жовтні збільшився на 9,4% (з початку року скоротився на 4,6%) - до 15,9 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 14,2 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку в жовтні скоротився на 15,4% (з початку року збільшився майже в 2 рази) - до 5,4 млрд. грн.

У жовтні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 2,7 млрд. грн., з початку року – 161,2 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у жовтні становив 4,2 млрд. грн. (з початку року – 10,2 млрд. грн.).

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підвищила оцінку країних і галузевих ризиків банківського сектора (BICRA) України, перевівши країну з групи 10 у групу 9.

Про це сказано в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

"Ми підтверджуємо нашу оцінку економічного ризику "10" і присвоєюмо Україні оцінку галузевого ризику "7", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що S&P провело аналіз банківського сектора України (В+/Стабільний/В; рейтинг за національною шкалою: uaAA -) відповідно до оновленої методології присвоєння оцінки BICRA. Відповідно до критеріїв S&P, методологія BICRA визначається як система, "розроблена для оцінки і порівняння банківських систем різних країн". Аналіз BICRA у рамках кожної окремої країни охоплює фінансові інститути, як ті, що мають, так і не мають рейтингів, які приймають вклади, видають кредити або поєднують обидва види діяльності. Відповідно до градації BICRA, країни підрозділяють на групи залежно від рівня ризиків у їх банківських системах - від групи 1 (країни з найменшими ризиками) до групи 10 (країни з найбільшими ризиками). Окрім України, до групи 9 належать Азербайджан, Венесуела, Ямайка, Парагвай і Камбоджа.

"Оцінка економічного ризику "10" показує нашу думку про те, що Україна піддається дуже високому ризику порушення економічної стійкості, дуже високому ризику виникнення економічних дисбалансів і виключно високому кредитному ризику в економіці (відповідно до визначень, наведених в критеріях) ", - сказано у повідомленні S&P.

Крім того, повідомляють, що оцінка галузевого ризику "7" обумовлена дуже високими ризиками, пов`язаними з інституціональною структурою України, і високими ризиками, пов`язаними з якістю конкурентного середовища і ресурсною базою банків (відповідно до визначень, наведених у критеріях).

Активи українських банків за січень-жовтень 2011 р. виросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,204 трлн. грн., з яких 68,8%, - кредити; 6,5% - вкладення в цінні папери; 6,1% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,7% - готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ.

Зобов`язання банків виросли на 10,3% - до 886,8 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,1% (або 302,5 млрд. грн.) складають кошти фізичних осіб, 19,8% (чи 175,8 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 18,8% (або 167,1 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12% і склав 154,3 млрд. грн., або 14,8% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 15% - до 167,7 млрд. грн.

На 1 листопада 2011 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 176 банків.

Уряд має намір провести повну інвентаризацію державної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО журналістам у середу.

"Потрібно провести інвентаризацію державного майна взагалі. Це як перепис населення, перепис об`єктів держвласності. Усе, що є у цього заводу, які у нього є цехи, піонерські табори, Палац культури", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, інвентаризацію проводитимуть відомства із статусом центрального органу влади.

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що подібну повну інвентаризацію ще не проводили, до цього вона була не усеосяжна.

За словами голови ФДМУ, є реєстр держвласності і час від часу його треба уточнювати. На сьогодні вже затверджена методика проведення інвентаризації і уряд ще повинен затвердити відповідний порядок, сказав О.РЯБЧЕНКО.

Кадрова політика Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав сьогодні ряд кадрових указів, тексти яких розміщені на офіційному сайті Президента.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив: Людмилу ГІЗАТУЛІНУ - з посади заступника голови Державної казначейської служби України, Ігоря ЯЦУКА - з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Олега БОНДАРЕНКА - з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту пруденційного нагляду, Катерину ЛОБОДЕНКО - з посади заступника голови Національного агентства екологічних інвестицій України.

Президент також звільнив Олександра ТАРАНА з посади голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

Президія Федерації профспілок України на своєму сьогоднішньому засіданні прийняла постанову про припинення повноважень Василя ХАРИ на підставі написаної ним заяви про відставку.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ФПУ.

Президія ФПУ також прийняла рішення підтримати кандидатуру Юрія КУЛИКА на посаду нового голови Федерації профспілок України.

Обидва сьогоднішні рішення президії будуть винесені на затвердження Ради ФПУ, засідання якої призначено на 11 листопада.

Президія ФПУ також прийняла рішення затвердити, до прийняття рішення щодо нового голови профспілок, виконуючим обов`язки голови ФПУ Григорія ОСОВОГО.

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