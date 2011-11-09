Литвин за проведення засідання Міжпарламентської комісії України та Росії

Санкт-Петербург. Верховна Рада України зацікавлена у проведенні чергового засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва ВР і Федеральних зборів Російської Федерації із залученням представників представницьких органів регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі у Санкт-Петербурзі з головою Державної думи Федеральних зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, завдяки ефективному і конструктивному діалогу на вищому рівні, активним міжпарламентським контактам, а також системній роботі Українсько-Російської міждержавної комісії взаємини двох країн виведено на якісно новий рівень.

Обидві сторони зійшлися на необхідності відновити практику проведення спільних засідань комітетів парламентів України та Росії, а також обміну візитами представників парламентських груп дружби.

Говорячи про майбутні парламентські вибори у Росії, голова ВР зазначив, що українська сторона готова направити своїх спостерігачів.

Сторони також торкнулися економічної співпраці, зокрема, В.ЛИТВИН підтвердив зацікавленість української сторони у налагодженні взаємовигідної співпраці з Митним союзом на принципах Світової торгової організації.

В.ЛИТВИН також зустрівся з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО. Під час зустрічі було обговорено питання візиту В.МАТВІЄНКО до Києва, який запланований на кінець листопада.

В.ЛИТВИН також виступив за необхідність подальшої роботи з поглиблення міжрегіональної двосторонньої співпраці.

Він запропонував залучити до цього представників місцевих представницьких органів України і Росії, а також проводити на регіональному рівні презентації економічного та інвестиційного потенціалу.